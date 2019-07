Florina Cercel a murit

Actrița Florina Cercel a murit. Actrița Florina Cercel a murit marți dimineața la vârsta de 76 de ani în urma unui cancer pulmonar, informează Reaitatea TV.

Florina Cercel s-a născut pe 28 ianuarie 1943, la Piatra-Neamţ. În cariera sa, marea actriță Florina Cercel are peste 100 de roluri în filme şi piese de teatru.

Printre rolurile care au făcut-o celebră pe Florina Cercel se numără cele din filmele Iancu Jianu, zapciul (1980), Prin cenușa imperiului (1976), Burebista, Dumbrava minunată (1980) sau serialul Inimă de țigan (2007).

Pe scena de teatru Florina Cercel a impresionat în piese ca Moartea unui comis voiajor, Revizorul, Gaițele, Inimă de câine sau Regele moare.

Florina Cercel a primit premiul Ministerului Culturii și Cultelor pentru cea mai bună actriță a anului 2002 în rolul Annei Andreevna din piesa „Revizorul" de Nikolai Gogol, 2002.

În cursul anului 2019, Florina Cercel a interpretat roluri în două piese la Teatrul Național din București - Dumnezeu se îmbracă de la second hand și Teroristul.

Florina Cercel a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București în 1964, la clasa profesorilor Jules Cazaban, Cornel Todea și Victor Moldovan. A jucat ca actriță pe scenele următoarelor instituții: Teatrul Dramatic de Stat din Galați (1964-1965), Teatrul Național din Timișoara (1965-1973) și Teatrul Național din București (din 1972).

Marea actriță Florina Cercel a povestit într-un interviu din 2019 drama prin care a trecut în tinerețe, episod care a impresionat România. Florina Cercel și-a pierdut primul soț pe vremea când avea doar 29 de ani. Acesta era doctor și s-a stins din viață în urma urma unui cancer bronho-pulmonar, fără ca măcar să fie fumător.

Chiar dacă a trecut printr-o dramă la 29 de ani, Florina Cercel avea și împliniri personale, în afara carierei de excepție. "Nu sunt singură, am o nepoată, o strănepoată, o soră care are şi ea familia ei, pe Thomas, un pisoi cu ochii albaştri. Însă, odată cu plecarea mamei dintre noi, eu şi sora mea ne-am mai îndepărtat, ea era liantul dintre noi", a declarat Florina Cercel la începutul acestui an.