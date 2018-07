Mai ţineţi minte fasolea cu păstăi mov? Acum s-a aflat adevărul. Ce este, de fapt!

fasole cu pastai mov

Mai ţineţi minte fasolea mov pe care o mâncam în copilărie? Iată ce tip de fasole este!

Fasolea mov este o varietate olandeza de fasole, denumită limba dragonului. Uneori aceasta este complet mov sau poate avea doar nişte pete subţiri.

Fasolea limba dragonului este consumată nu doar după ce a fost gătită, în ciorbe sau tocane, spre exemplu, ci şi crudă, având o aromă unică şi puternică.

Preparatele din fasole păstăi au o influenţă pozitivă asupra întregului organism. Fie că este vorba de diabetici, de vârstnici care au osteoporoză sau de persoane aflate în convalescenţă, fasolea păstăi este un aliment care îi poate ajuta pe toţi să-şi îmbunătăţească starea de sănătate.

Studii recente realizate în Marea Britanie arată că vitaminele B5, B6, PP regăsite în compoziţia fasolei păstăi împiedică pierderile de calciu din oase, combătând astfel osteoporoza. La o concluzie similară au ajuns şi specialiştii de la Secţia Medicală a Academiei Române.

Astfel, cercetările au dovedit că la 80 la sută din persoanele care consumă fasole păstăi în mod regulat în tinereţe, riscul de a suferi de osteoporoză sau de alte boli cauzate de lipsa de calciu, potasiu şi de fier este minim. De asemenea, vitamina K pe care o conţine fasolea verde este esenţială pentru sănătatea oaselor.

Fasolea păstăi este bogată în fibre vegetale, care împiedică absorbţia zaharurilor şi reduc secreţia de insulină. Potrivit specialiştilor americani, fasolea păstăi , cunoscută şi sub denumirea de „consumator de zahăr", are puteri hipoglicemiante reale. De aceea, ei recomandă să includem această legumă în dieta de fiecare zi dacă se poate, sub formă de salată, în amestec cu alte legume sau în ciorbe.