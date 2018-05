Eurovision 2018 - clasament final. Top 13 cele mai bune și 13 cele mai slabe țări din finală

Israel este câștigătoarea Eurovision 2018, în urma finalei din 12 mai. Deși are doar 25 de ani, reprezentanta Israelului în finala Eurovision 2018, Netta, are o mare experiență în muzică.

Ea este absolventă unei școli de muzică și a câștigat în acest an un popular concurs de talente în Israel. Foarte iubită de tânăra generație, Netta are șansa să aducă al patrulea titlu pentru Israel la Eurovision (cea mai recentă fiind victoria Danei International in 1998 - primul artist transsexual care a câștigat Eurovision).

Eurovision 2018 - clasament finala 12 mai:

1. Israel

2. Cipru

3. Austria

4. Germania

5. Italia

6. Cehia

7. Suedia

8. Estonia

9. Danemarca

10. Moldova

11. Albania

12. Lituania

13. Franța

14. Bulgaria

15. Norvegia

16. Irlanda

17. Ucraina

18. Olanda

19. Serbia

20. Australia

21. Ungaria

22. Slovenia

23. Spania

24. Marea Britanie

25. Finlanda

26. Portugalia

Iată și clasamentul de la Eurovision 2017:

1. Portugalia

2. Bulgaria

3. Moldova

4. Belgia

5. Suedia

6. Italia

7. România

8. Ungaria

9. Australia

10. Norvegia

11. Olanda

12. Franța

13. Croația

14. Azerbaijan

15. Marea Britanie

16. Austria

17. Belarus

18. Armenia

19. Grecia

20. Danemarca

21. Cipru

22. Polonia

23. Israel

24. Ucraina

25. Germania

26. Spania