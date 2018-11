Emmanuel Macron: "Lumea noastră este la răscruce de drumuri"

Preşedintele francez Emmanuel Macron, aflat duminică la Berlin, a cerut Germaniei să deschidă împreună cu Franţa o "nouă etapă" în construcţia europeană pentru a împiedica lumea să "alunece în haos" şi pentru a garanta pacea, relatează AFP.

"Europa şi, în cadrul ei, cuplul franco-german, au obligaţia de a nu lăsa lumea să alunece în haos şi de a o însoţi pe drumul către pace" şi, pentru aceasta, "Europa trebuie să fie mai puternică, mai suverană", a declarat şeful statului francez într-un discurs pronunţat în Bundestag (camera inferioară a Parlamentului germa, a adăugat el, avertizând împotriva riscului ca "naţionalismul fără memorie" şi "fanatismul fără repere" să preia controlul.



"De aceea, această nouă responsabilitate franco-germană trebuie să ofere Europei instrumentele suveranităţii sale", a declarat preşedintele francez, menţionând necesitatea construirii unei politici comune de apărare şi a unei politici migratorii cu un sistem de azil armonizat.



"Această nouă etapă ne provoacă teamă, pentru că fiecare trebuie să împartă capacitatea sa de decizie, politica sa externă, de migraţie şi de dezvoltare, o parte din bugetul său şi chiar resursele fiscale", a adăugat Macron, subliniind necesitatea de a face euro "o monedă internaţională ce dispune de un buget".



Mai înainte, preşedintele francez Emmanuel Macron a participat la evenimentul "Youth for Peace - 100 Years after World War I, 100 Ideas for Peace" unde le-a cerut tinerilor să lupte pentru o Europă paşnică şi deschisă, relatează dpa.



"Ne aflăm într-un punct foarte important al istoriei", a spus Macron în timpul evenimentului organizat în capitala germană la care au participat tineri din întreaga lume.



"O generaţie tânără poate construi viitorul numai dacă ştie trecutul. Creaţi o Europă deschisă, ambiţioasă", le-a spus Macron celor prezenţi.



18 noiembrie este o zi naţională de doliu în Germania în semn de solidaritate cu rudele celor ucişi în Primul Război Mondial şi de amintire a tuturor victimelor războiului.



În ultimele zile, 500 de tineri din 48 de ţări din Europa, Africa şi Orientul Mijlociu s-au întâlnit la Berlin pentru a discuta despre apărarea păcii şi întărirea coeziunii.



"Mai presus de toate, avem nevoie de idei noi", a declarat la rândul său preşedintele german Frank-Walter Steinmeier.



"Avem responsabilitatea de a reînnoi şi de a menţine" unitatea europeană clădită până acum, a spus el, referindu-se la aceasta ca fiind un "miracol", relatează Agerpres.