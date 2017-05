eMAG Stock Busters – Care sunt cele mai vandute tablete ale momentului si cat costa la reducere

eMAG Stock Busters vine cu reduceri semnificative pentru o multime de tablete.

eMAG Stock Busters – Lista cu toate modelele de tablete disponibile la oferta poate fi consultata AICI.

eMAG Stock Busters – Reduceri de pana la 50% pentru mai multe modele de tablete in cadrul promotiei eMAG Stock Busters. Noi am ales 6 dintre cele mai vandute tablete si va prezentam configuratiile lor, dar si preturile foarte avantajoase.

eMAG Stock Busters – Tableta Samsung Galaxy Tab E

Modelul de tableta Galaxy Tab E T561 beneficiaza de un discount consistent in cadrul promotiei eMAG Stock Busters, de 18%. Tableta are un procesor Quad Core cu frecventa de 1.3 Ghz, memoria sa fiind de 1.5 Gb RAM. Spatiul de stocare este de 9GB si poate fi conectata la internet prin intermediul tehnologiei 3G. Oferta o gasiti AICI.

eMAG Stock Busters – Tableta Asus ZenPad 10

Continuam prezentarea celor mai cumparate tablete de la eMAG, in cadrul promotiei Stock Busters cu un model produs de Asus. Zen Pad este o gama renumita de tablete de foarte buna calitate, iar acest model are un display generos de 10.1 inch care va ajuta sa urmariti la o calitate foarte buna IPS filme, videoclipuri sau poze. Tableta are procesor Quad Core de 1.2 Ghz, 2GB RAM 16GB spatiu de stocare. Pretul cu reducere de 24% poate fi gasit AICI.

eMAG Stock Busters – Tableta Vonino Pluri Q8

Vonino este un brand poate mai putin cunoscut, motiv pentru care practica si niste preturi chiar mai bune pentru configuratiile puternice. De exemplu, una dintre cele mai vandute tablete in cadrul promotiei eMAG Stock Busters este aceasta tableta Vonino Pluri Q8 de 8 inch display, ce are un procesor Quad Core de 1.3 Ghz. Memoria RAM este de 1GB, spatiul de stocare este de 8GB si va putem garanta ca este suficient pentru multe jocuri, fotografii, aplicatii dar si filmari. Cel mai important este ca tableta foloseste sistemul de operare ANdroid 6.0 care este foarte stabil si usor de utilizat si are si tehnologia 3G pentru a va putea conecta la internet oriunde va aflati. Pretul tablete cu 19% reducere poate fi gasit AICI.

eMAG Stock Busters – Allview Viva C701

Este poate surprinzator pentru multa lume ca una dintre cele mai vandute tablete si cu preturile cele mai avantajoase la eMAG Stock Busters este produsa chiar in Romania. AllView Viva C701 are un ecran de 7 inch, foloseste Android 5.1 Lollipop si are un procesor de tip Quad Core ce foloseste o frecventa de 1.2 Ghz. Tableta poseda si 1GB RAM si 8 GB spatiu de stocare. Pretul ei il gasiti AICI.

eMAG Stock Busters – Lenovo Andy Lite Tab3

Tot un pret foarte mic are si Lenovo Andy Lite Tab 3, o tableta cu procesor Quad Core de 1.3 si ecran de 7 inch. Display-ul reda imagini de calitate HD, este de tip IPS, foarte rezistent, iar tableta poate fi conectata la internet prin wifi. In plus, ca si conectivitate, tableta mai are acces la Bluetooth. Memoria sa este de 1GB si spatiul de stocare de 8GB. Consultati oferta cu reducere la eMAG Stock Busters AICI.

eMAG Stock Busters – Apple iPad

Ultima tableta pe care v-o prezentam in cadrul acestui articol este una destul de ravnita, cel mai ieftin model de la Apple. iPad-ul pe care noi vi-l recomandam beneficiaza de reducere in cadrul promotiei eMAG Stock Busters, are 32GB spatiu de stocare, poate fi conectata la internet prin wifi, iar diagonala ecranului este de 9.7 inch. Mai multe detalii gasiti AICI.