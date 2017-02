Guvernul aprobă azi prin Ordonanță de urgență salarii mai mari cu 20% pentru personalul nedidactic

Guvernul va adopta în ședința de astăzi o ordonanță de urgență pentru soluționarea problemelor de salarizare a personalul nedidactic din învățământ. Salariile personalului nedidactic se vor majora cu circa 20%, prin acordarea sporului de vechime, de această creştere urmând să beneficieze 53.000 de oameni.

„Respect munca și contribuția fiecărui om din sistemul de învățământ. Am toată deschiderea să găsim soluții rapide pentru problemele salarizării personalului nedidactic din educație și pentru îndreptarea acestei nedreptăți care s-a produs pentru aproximativ 53.000 de oameni din învățământ", a declarat premierul Sorin Grindeanu după vizita de ieri de la Ministerul Educației.

Soluția găsită presupune așezarea pe grilă, în funcție de vechime, a salariilor acestei categorii de personal, iar măsura va fi aplicată începând cu luna februarie 2017. Un alt punct al discuției dintre reprezentanții Guvernului și sindicate a vizat situația sporurilor salariale pentru personalul din educație.

Premierul Grindeanu a subliniat că Executivul are în atenție această situație, are „toată deschiderea" și face eforturi să fie rezolvată. De asemenea, membrii Guvernului și reprezentanții sindicatelor din învățământ au discutat despre promovarea unui nou proiect al Legii Educației Naționale până la sfârșitul acestui an. În acest context, premierul Grindeanu a arătat că noul proiect va fi rezultatul unei ample consultări cu mediul academic, societatea civilă, sindicate, patronate, partide politice, cu toți cei interesați.