E gata! Reacția lui Conceicao după negocierile cu Gigi Becali!

Antonio Conceicao a oferit prima reacție după negocierile derulate ieri cu patronul FCSB, pentru preluarea postului de antrenor la echipa roș-albastră.

Discuțiile au durat doar 30 de minute, suficient pentru ca antrenorul portughez să ia o decizie.

„Nu cred că pot fi antrenorul lui FCSB, cu tot respectul. Am avut o întâlnire ieri cu patronul Gigi Becali, dar avem drumuri diferite, gândim diferit. Eu am drumul meu, dânsul pe al lui. Nu e supărare, nu a strigat nimeni la nimeni, ceea ce am vorbit rămâne privat, însă e o relație imposibilă acum.” Vezi continuarea declarației pe realitateasportiva.net.