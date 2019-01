Lovitură în Dosarul "Tel Drum". Dragnea nu merge, joi, la DNA. Ce planuri are liderul PSD

Avocata lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, a anunțat, miercuri, că liderul PSD nu se va prezenta, joi, pe 3 ianuarie, la DNA. Avocata liderului social-democrat a explicat că procurorii l-au informat pe Dragnea că este chemat în sensul „predării unor documente și atât” și că pentru acest lucru nu este obligatorie prezența acestuia. „Merge un avocat în acest scop”, a spus avocata.

Flavia Teodosiu, a declarat, miercuri, că liderul PSD va decide singur dacă se va prezenta la DNA în cazul în care este citat, dar că nu poate fi adus prin mandat de aducere, atâta vreme cât își motivează neprezentarea.

„Nu (este obligatorie prezența lui Dragnea - n.r.), de aceea are avocat. Dânsul respectă toate drepturile si obligatiile pe care le are. Dansul respecta toate drepturile si obligatiile pe care le are. Orice om, cand este citat, cand nu se poate duce se poate motiva. Dansul va decide ce va face cand e citat”, a spus avocata lui Liviu Dragnea, la un post tv.

Întrebată dacă liderul PSD va primi mandat de aducere, avocata a răspuns: „Daca esti citat si nu te prezinti in mod repetat si nemotivat, e legal mandatul de aducere, dar nu e cazul la dansul”.

Avocata a menționat cum ar putea să evolueze dosarul pentru Dragnea.

„Poate sa urmeze ori clasare sau intocmirea unui rechIzitoriu si trimiterea in judecata, care implica o schimbare a incadrarii dansului, dar nu stiu daca este momentul pentru aceasta discutie”, a declarat Teodosoiu.

Potrivit Codului de Procedură Penală, o persoană poate fi adusă în faţa organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată pe baza unui mandat de aducere, dacă, fiind anterior citată, nu s-a prezentat, în mod nejustificat, iar ascultarea ori prezenţa ei este necesară, sau dacă nu a fost posibilă comunicarea corespunzătoare a citaţiei şi împrejurările indică fără echivoc că persoana se sustrage de la primirea citaţiei.

Liderul PSD și-a delegat deja atribuțiile de președinte al Camerei Deputaților pe întreaga perioadă a lunii ianuarie.

„Pe perioada vacanței parlamentare din luna ianuarie 2019, atribuțiile președintelui Camerei Deputaților vor fi exercitate de domnul deputat Florin Iordache, vicepreședinte al Camerei Deputaților”, scrie în Decizia care a apărut, la finalul anului trecut în Monitorul Oficial.

De altfel, preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat recent că s-a gândit să facă experimentul de a nu merge la Parchetul General, în cazul în care va fi citat şi să invoce ca motiv „o vizită de stat în Vaslui”.

„Să nu mă duc (dacă este citat – n.r.). Vizită de stat în Vaslui. Păi şi acum sunt (răcit – n.r.). Totuşi este un drept al unul om să nu vină. Nu ştiu dacă mă cheamă, dar am înţeles că mă cheamă Uncheşelu (procuror DNA - n.r.)”, a spus acesta.

Surse judiciare susțin că Liviu Dragnea va fi chemat pe data de 3 ianuarie, pentru audieri în dosarul Tel Drum, alături de alți inculpați din acest dosar.