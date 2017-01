DOLIU în lumea muzicii. A murit un "monstru sacru" din Marea Britanie

DOLIU în lumea muzicii: a murit un mare artist britanic.

Cantautorul britanic Peter Sarstedt, care a avut momentul său de glorie în anii 1960, cu hitul 'Where Do You Go To My Lovely', a murit la 75 de ani, a informat duminică BBC citat de AFP.

Peter Sarstedt a murit după o grea suferință în urma unei boli rare, potrivit unui comunicat al familiei citat de BBC.

Cântărețul născut la New Delhi este cunoscut pentru a fi compus în 1969 piesa 'Where Do You Go To My Lovely.

Cântecul a fost inclus pe coloana sonoră a unor filme ale regizorului american american Wes Anderson, precum "The Darjeeling Limited" ("Un tren numit Darjeeling Limited").

În decurs de două decenii, până în 1987, Peter Sarstedt a lansat cel puțin două single-uri pe an, între care 'Beirut', și a realizat 14 albume dintre care ultimul datează din 2013, potrivit Agerpres.