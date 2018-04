DJ Avicii. Mesajele ascunse din cântecele lui Avicii. Fanii, îngroziţi ce au descoperit abia acum!

Câteva mesaje ascunse în versurile lui Avicii au început să fie răspândite pe Internet. Fanii săi sunt îngroziţi de secretul din spatele acestora şi se declară şocaţi că nu au reuşit să descifreze până acum taina lor.

La câteva minute de la aflarea veştii privind moartea DJ-ului Avicii, reţelele sociale au fost împânzite de mesaje de condoleanţe. Mai mult, fanii au început să descifreze mesajele ascunse în versurile melodiilor care l-au făcut un star în adevăratul sens al cuvântului.



Una dintre cele mai populare piese ale DJ-ului suedez, "Wake Me Up", din 2013, conţinea versurile: "Îmi doresc atât de mult să rămân la fel de tânăr" şi "Am încercat să duc pe umeri greutatea lumii întregi".



Brusc, spun fanii acestuia, odată cu moartea sa, versurile melodiilor capătă conotaţii diferite, pe care puţini le-au înţeles până acum.

Reamintim că DJ-ul de origine suedeză Tim Bergling, cunoscut sub numele de Avicii, a murit, vineri, la 28 de ani.



"Cu durere profundă anunțăm pierderea lui Tim Bergling, cunoscut și sub numele de Avicii. A murit în Muscat, Oman, vineri după-amiază, 20 aprilie. Familia este devastată și vă rugăm să respectaţi nevoia acesteia de confidențialitate, în acest moment. Nu vor fi făcute alte declarații", au anunțat apropiații, printr-un comunicat.



Cauza decesului este necunoscută.