Descoperire şocantă la Galaţi: bărbat găsit mort şi dezbrăcat, atârnând de gardul unei biserici

Un bărbat a fost găsit decedat, atârrnând de gardul bisericii Sf. Parascheva, din Galați. Bărbatul, în vârstă de aproximativ 50 de ani, cunoscut ca neavând adăpost, era dezbrăcat complet, fiind prins de gard cu capul în jos.

Un bărbat care a venit dimineață să deschidă poarta bisericii l-a văzut și a cerut de urgență ajutorul. ”Eu când am venit dimineață am deschis porțile, am zis inițial că este un burlan, dar era el, Ion Pârvu. Era un om fără adăpost. Nu știu ce s-a întâmplat, era atârnat de gard și dezbrăcat. Așa l-am găsit dezbrăcat. Vara dormea pe băncile astea pe aici, prin parcuri, mai dormea și pe la niște prieteni. Mai obișnuia să și bea”, a spus bărbatul.

Cadavrul a fost găsit într-o poziţie nefirească.



La fața locului a ajuns de urgență un echipaj SMURD. ”În cursul dimineții de astăzi, un echipaj SMURD a intervenit pentru un bărbat, care atârna de gardul unei biserici, îmbrăcat foarte sumar, aproape gol. Colegii mei au constatat decesul. Bărbatul se afla cu capul în jos, într-o poziție destul de vicioasă. Probabil a murit din cauza traumatismului cranio-cerebral și a traumatismului de coloană cervicală. Ancheta a fost preluată de poliție”, a explicat dr. Angel Trifan, șeful UPU-SMURD Galați.

Hainele au fost găsite în apropierea cadavrului.



La fața locului a ajuns și un echipaj de poliție, dar și criminaliștii, care au început cercetarea la fața locului. Se pare că bărbatul ar fi vrut să sară gardul, dar s-a agățat într-o teapă a acestuia și nu s-a mai putut da jos.

