Dăncilă, în faţa studenţilor la Medicină: "Coaliţia şi Guvernul investesc în sănătate"

Viorica Dăncilă a mers la Craiova, la deschiderea anului universitar la Facultatea de Medicină. Aceasta le-a spus viitorilor medici că Guvernul şi coaliţia de guvernare au investit în sănătate.

"Şcoala medicală românească este una de elită. Anul acesta ati implinit 20 de ani de cand ati devenit universitate si va doresc sincer la multi ani! A fost o alegere fireasca sa ma aflu in randul vostru cei care veniti cu dorinta de a face bine semenilor! Veţi lucra într-un medi esenţial pentru ţară. Profesia pe care v-aţi ales-o este nobilă. Dezvoltarea noastră ca societate trebuie gandita in jurul a doi piloni: sanatate si educatie. Am adaugat sanatatea si educatia ca prioritare pentru guvernare. Domeniul medical se confrutăcu probleme acumulate în mulţi ani. Actuala coalitie si Guvernul pe care îl conduc investesc in sanatate", le-a spus Dăncilă, studenţilor.

La deschiderea anului universitar participă şi Lia Olguţa Vasilescu.