Cum trebuie să folosești ghimbirul pentru a curăţa plămânii de tutun

Ghimbirul e un condiment care acționează ca un medicament pentru organismul uman. Cel mai enervant în această perioadă a anului este simptomul de tuse înecată, provocat de acumularea în exces a mucoasei în plămâni. Ghimbirul este eficient în tratarea acestei probleme și poate elimina mucusul din plămâni într-o singură noapte.

Ai nevoie de o lingură de ghimbir proaspăt sau praf de ghimbir (se găsește ușor în comerț), o jumătate de lingură de miere, o linguriță de ulei de măsline, o jumătate de lingură de făină. Mai ai nevoie de bandă adezivă și șervețele. Amestecă făina cu mierea și adaugă treptat praful de ghimbir și uleiul de măsline. Fixează compresa pe piept cu bandă adezivă și las-o să acționeze peste noapte. Acest tratament este recomandat și copiilor, însă compresa în cazul lor nu trebuie lăsată mai mult de 2-3 ore. Trebuie să ții cont că vei transpira mult, însă te vei trezi cu o respirație îmbunătățită. Plămânii vor fi curățați de toxine, deoarece acestea se eliberează prin transpirație.

Ghimbirul și lămâia, arme împotriva grăsimii - Dacă îți dorești să scapi de câteva kilograme în mod sănătos, îți propunem să încerci dieta cu lămâie și ghimbir. Este foarte eficientă, nu este restrictivă, iar rezultatele sunt pe măsură așteptărilor. Lămâia și ghimbirul favorizează pierderea în greutate, fără a afecta sănătatea. Poți ține dieta de la o săptămână până la o lună și poți slăbi aproximativ 2 kg săptămânal. La capătul unei luni în care vei respecta dieta cu lămâie și ghimbir vei avea cu 7-8 kg mai puțin.

Lămâia este un antioxidant puternic. Pe lângă faptul că întârzie îmbătrânirea, favorizează eliminarea toxinelor, reduce balonarea și combate retenția hidrică. Ghimbirul este recunoscut pentru proprietățile sale antiinflamatorii. În plus, își aduce contribuția la buna funcționare a sistemului digestiv și contribuie la accelerarea metabolismului. Din combinarea acestor două alimente rezultă un produs natural, care ajută la pierderea în greutate. Cele două ingrediente pot fi administrate sub formă de infuzie sau pot fi consumate sub formă de dressing pentru salate, scrie bzi.ro.