Cum se apără Mihai Bendeac, după mesajul postat în urma incendiului din clubul Bamboo

Odată cu postarea, Bendeac a reuşit să enerveze mai multe personaje mondene, care erau clienţi ai clubului.

"80% dintre cei care au citit ultima mea postare nu au inteles nimic din ea.

De ce? Unii fiindca nu au exercitiul lecturii, altii fiindca dezvolta conexiuni neuronale extrem de precare.

Nu am spus ca, vai, ce bine ca a luat foc Bamboo-ul fiindca sunt multi cocalari acolo.

Sunt un tip relativ golan si am mers in cluburi. In vreo 2-3 circumstante am ajuns si acolo.

Ceea ce am spus eu se petrece in multe cluburi. Fumatul ca dovada a smecheriei. Si da, privirea de vita ingalata a boarfelor care fumeaza ostentativ pe la 4 dimineata fiindca ele sunt "bazate" si o ard cu "baieti de valoare", exista. Iar mitocanii sfideaza fumand pur si simplu deoarece si ei, ca si ele, sunt goi. Ei nu inseamna nimic. Si stiu si ei asta. Stiu ca masina, hainele, toate astea nu reusesc sa ascunda NIMICUL.

Si, da. Am spus ca acest gen de oameni ar trebui sa stea intre ei.", a scris Bendeac.