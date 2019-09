Ciprian Marica, implicat într-un accident rutier

Ciprian Marica a fost implicat într-un accident rutier, miercuri seară, în București, scrie realitateasportiva.net.

Fostul internațional se afla pe un scuter și a fost lovit de o mașină care a efectuat o manevră neregulamentară.

Marica se deplasa către sediul Digi Sport.

„Am zis să ajung mai repede la voi și am zis să vin cu scuterul, că era mai la îndemână. Un domn a vrut să întoarcă pe dublă linie continuă și a dat peste mine. M-a lovit, dar sunt ok. Da. S-a oprit și m-a întrebat dacă sunt ok, i-am zis că da„, a povestit Ciprian Marica.