Jurnalul lui Osama bin Laden, făcut public de CIA

Agenția Centrală de Informații (CIA) a SUA a făcut publice miercuri arhive importante ale lui Osama bin Laden, ce conțin documente și înregistrări video confiscate în timpul operațiunii de comando în care a fost ucis fostul lider al rețelei Al-Qaida, în mai 2011, în Pakistan, transmite AFP.

Publicarea acestor arhive ''le oferă americanilor ocazia să știe mai multe despre proiectele și funcționarea acestei organizații teroriste'', a declarat directorul CIA, Mike Pompeo.

Agenția a postat online 470.000 de fișiere suplimentare confiscate în mai 2011, când un comando al forțelor speciale americane l-a ucis pe Osama bin Laden în ascunzătoarea de la Abbottabad, în Pakistan.

''Aceste documente vor ajuta în mare parte să se răspundă anumitor întrebări pe are le aveam încă în legătură cu conducerea Al-Qaida'', a comentat Bill Roggio, unul din cercetătorii Foundation for Defense of Democracies autorizați să studieze aceste arhive înainte de publicarea lor.

Potrivit acestor cercetători, din arhivă fac parte, de pildă, o înregistrare video de la căsătoria lui Hamza bin Laden, fiul favorit al lui Osama, precum și jurnale intime ale jihadistului.

Înregistrarea este prima imagine publică cu fiul lui bin Laden, care a jurat că îl va răzbuna şi a cărui ultimă fotografie publică datează de când era copil, scrie LongWarJournal.