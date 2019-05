Chinezii te lasă fără cuvinte! Ce telefon incredibil se pregătesc să lanseze?

Chinezii de la OnePlus sunt aproape de-a lansa cel mai tare telefon al lor. Are Android, dar ar putea lejer să bată iPhone. Cel puțin așa susține compania. După câteva luni de zvonuri legate de funcțiile și specificațiile OnePlus 7, mai sunt prea puține detalii care nu se cunosc deja. Și telefonul va fi lansat la timp, cu câteva luni înainte de iPhone, ca să ia din clienții americanilor.

OnePlus crede că va reuși să uimească publicul amator de terminale de top. Lansarea oficială este programată pe data de 14 mai. Până atunci, compania trage tare să-și promoveze telefonul în America.

Reclamele din New York Times vizează atât promovarea brandului OnePlus în mentalul colectiv, cât și evidențierea câtorva particularități care ar trebui să te facă să visezi la OnePlus 7, înainte să-l fi văzut.

O reclamă este creată sub titlul The best phone you've never heard of (Cel mai bun telefon de care nu ai auzit niciodată). Dedesubt se vede un clasament realizat de PC Magazine, conform căruia telefoanele OnePlus oferă cea mai mare rată de satisfacție a clienților – 9, în timp ce Google are 8.9, iar Samsung și Apple au 8,6.

Schema aparatului, indiferent cât este de simbolică, trădează unele dintre cele mai importante particularități ale OnePlus 7 Pro.

Este vorba de cele trei camere principale de pe spate, o cameră frontală periscopică, un senzor de amprentă ascuns în ecran și un radiator pentru facilitarea răcirii. Nu în ultimul rând, există și o a treia reclamă la OnePlus 7 Pro cu titlul "Doar un telefon mai bun" (Just a better phone).

Ca să ai cu ce să compari, iPhoen va fi lansat abia în septembrie. Până atunci, OnePlus 7 Pro ar putea să cucerească suficienți utilizatori. Prețul cu siguranță va fi mai mic decât al telefonului de la Apple. E vehiculat că OnePlus 7 va costa sub 700 de dolari.