Cele cinci "state paralele": de la Revoluţia din 1989 până la revenirea lui Cioloș

Radiografia "statului paralel"

Jurnalistul Bogdan Comaroni scrie într-un editorial despre evoluția statului paralel, de la Revoluţia din 1989 până prezent. Analiza sa pleacă de la modul în care Ion Iliescu a confiscat mișcările din '89. Printre numele implicate apar Dan Voiculescu, Dinu Patriciu, Călin Popescu Tariceanu sau Traian Băsescu. Bogdan Comaroni va vorbi despre evoluţia statului paralel şi mâine seară, în emisiunea "România 2019", moderată de Cozmin Guşă.

În editorialul său de pe ziuanews.ro, Bogdan Comaroni susţine că este vorba despre cinci etape ale statului paralel. Prima dintre ele a început cu revoluţia din 1989, când Ion Iliescu a confiscat revolta populară din decembrie '89 si a dus-o pe traseul neo-comunismului, prestabilit la Moscova de Mihail Gorbaciov.

Al doilea stat paralel a apărut atunci când securiştii "bătrâni", împreună cu activiștii vechi din PCR, alături de dizidenţi sub acoperire au adoptat Frontul Salvării Naționale. Printre cei implicaţi sunt amintiţi Dan Voiculescu, Dinu Patriciu, Călin Popescu Tăriceanu, Nicolae Badea şi Gabriel Popoviciu.

Al treilea stat paralel şi-a făcut intraraea în scenă în anii 2000, când şefii clasei politice româneşti erau Ion Iliescu şi Adrian Năstase. Este momentul când firmele sub acoperire ale SRI și SIE primesc puteri depline.

Al patrulea stat paralel se dezvoltă în timpul preşedinţiei lui Traian Băsescu. Acesta îşi elimină pe rând adversarii politici, unul dintre cazuri fiind cel al lui Adrian Năstase. Scos din jocul politic a fost şi Victor Ponta, iar premier agreat a fost Dacian Cioloş. În schimb, în graţiile statului paralel se află Liviu Dragnea, considerat un băiat de casă, bun la toate. La alegerile din 2016 îi jură credinţă lui Florian Coldea şi-l roagă s-o tempereze pe Laura Codruţa Kovesi, să i se anuleze dosarele.

Bogdan Comaroni mai scrie în editorialul său că acum e momentul celui de-al "cincilea stat paralel". Generațiile anterioare de securiști și feseniști încep să piardă din nou puterea şi este nevoie de o schimbare de gardă. În acest moment, PSD este în declin, iar PNL în ascensiune.

Marile partide sunt infiltrate, doar ca reteaua politica dintre acoperiti are multe "noduri" rupte. Ciolos e reactivat, pentru ca are carisma si are oarece priza la popor, cu precadere la fanaticii anti-PSD, care de fapt sunt alimentati si spalati pe creier pe Facebook sa devina fanatici anti-Dragnea. Pentru ca Dragnea a luat-o razna, nu mai raspunde la butoane si a devenit un pericol pentru oricine si orice.

