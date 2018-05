Cel mai prost aliment despre care oamenii cred că este sănătos

Cunoscut pentru promovarea stilului de viata sanatos, celebrul medic cardiolog Oz a povestit care este cel mai prost aliment despre care oamenii cred ca este sanatos.

"Laptele degresat - cand scoti grasimea din lactate, ramai cu zaharul. Toate studiile arata ca acest lucru duce cresterea in greutate, pe cand lactatele cu grasime te ajuta in slabit", a raspuns Dr. Oz, intr-un interviu citat de bzi.ro.



Mehmet Cengiz Oz a sustinut mereu ca oamenii trebuie sa consume alimente care sa hraneasca in acelasi timp mintea, trupul si sufletul, iar aici se incadreaza "orice aliment pe care, cand il mananci, arata ca atunci cand este scos din pamant".