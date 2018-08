Cel mai bine plătit DJ în topul Forbes. Suma fabuloasă pe care o câştigă

Muzicianul britanic Calvin Harris este lider în topul celor mai bine plătiţi DJ-i din lume, pentru al şaselea an consecutiv, iar podiumul este completat de The Chainsmokers şi Tiesto, potrivit publicaţiei Forbes.

Calvin Harris a obţinut venituri de 48 de milioane de dolari în perioada financiară iunie 2017 - iunie 2018, graţie show-urilor sale susţinute la Las Vegas, în SUA, dar şi în Japonia, precum şi hiturilor "One Kiss" (în colaborare cu Dua Lupa) şi "Feels", de pe albumul "Funk Wave Bounces Vol.1".

Pe poziţia a doua în acest top s-au situat, cu 45,5 milioane de dolari, Andrew Taggart şi Alex Pall, cunoscuţi ca The Chainsmokers. Hituri precum "Something Just Like This" şi "Closer" şi sute de concerte efectuate în ultimul an le-au permis plasarea pe poziţia secundă a topului realizat anual de Forbes.

Olandezul Tiësto s-a situat pe locul al treilea, cu 33 de milioane de dolari.

Topul 10 al celor mai bine plătiţi DJ-i din lume în 2018 este completat de Steve Aoki (28 de milioane de dolari), Marshmello (23 de milioane de dolari), Zedd (22 de milioane de dolari), Diplo (20 de milioane de dolari), David Guetta (15 milioane de dolari), Kaskade (13,5 milioane de dolari) şi Martin Garrix (13 milioane de dolari).

Jurnaliştii de la revista Forbes au întocmit acest clasament luând în calcul veniturile obţinute din concerte, publicitate şi alte domenii, în perioada 1 iunie 2017 - 1 iunie 2018.

