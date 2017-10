Cel mai amuzant costum pentru Halloween e purtat de...un câine

Un câine şi stăpânii săi sunt lăudaţi de toţi internauţii, după ce au participat la o paradă a costumelor de Halloween din statul american Kentucky.

Costumul "deştept" purtat de patruped este cel al unui mop care vine cu propria găletuşă şi se potriveşte de minune câinelui pentru că face parte dintr-o rasă specială, din Ungaria, cunoscut pentru blana sârmoasă, cu aspect încâlcit.

"Cel mai bun costum de Halloween al anului", au comentat pe Instagram internauţii, fotografiile devenind virale.

Câinele se numeşte Keki, iar costumul său a reuşit să amuze întreaga lume şi, evident, să primească un premiu la parada costumelor de Halloween.

Look at this mop dog Halloween costume

this is the greatest thing in the world right now kill dana i am serious pic.twitter.com/0cENz7FyMs — darth:™ (@darth) 23 octombrie 2017

