Ce se întâmplă în corpul tău dacă bei zilnic o jumătate de pahar de suc de pătrunjel

Consumul regulat de suc de patrunjel prospat ajuta la oxigenarea tesuturilor si stimuleaza functia glandelor suprarenale si tiroida.

De asemenea, gratie continutului bogat de vitaminele A si C, imbunatateste circulatia sanguina si impiedica depunerea de grasime pe vasele de sange, scazand astfel riscul de boli coronariene si cardiovasculare.



Totodata, sucul de patrunjel este un remediu excelent impotriva afectiunilor tractului urinar, este eficient impotriva pietrelor la rinichi si este adesea recomandat in tratamentul nefritei si a altor probleme renale.



Sucul de patrunjel este bun si pentru ameliorarea crampelor specifice sindromului premenstrual, dar si pentru prevenirea afectiunilor oftalmologice precum cataracta sau keratoconjunctivita.



Este recomandat consumul a 30-60 ml de suc de patrunjel zilnic pentru a beneficia la maximum de proprietatile sale. Sucul de patrunjel se prepara prin blenduirea frunzelor de patrunjel si adaugarea de apa pe gustul fiecaruia. Este indicat ca sucul sa fie baut imediat dupa preparare. Nu il consumati daca l-ati tinut la frigider mai mult de 5 ore.



Sucul de patrunjel are beneficii si pentru piele. Adaugati mai putina apa in compozitie, pana devine ca o pasta, si aplicati pe fata, lasand 15-20 de minute, dupa care clatiti cu apa calduta. Rezultatul: o piele stralucitoare, fara riduri, fara pistrui.