Ce se întâmplă dacă scrii BFF pe Facebook? Știrea care te păcălește să-ți schimbi parola

O știre falsă care a devenit virală pe Facebook în Statele Unite și-a făcut apariția și în România. Din cauza acesteia, mii de persoane își schimbă parola de Facebook, crezând că datele lor sunt în pericol.

Potrivit acestei știri false, Mark Zuckerberg ar fi inventat un test prin care poți verifica dacă ai contul de Facebook protejat sau dacă datele tale personale postate pe această rețea de socializare sunt în pericol. Fondatorul Facebook ar fi inventat formula BFF care, atunci când este scrisă într-un comentariu, ar trebui să devină verde. Dacă nu își schimbă culoarea, atunci contul ar fi nesigur și parola ar trebui schimbată.



Această păcăleală a luat amploare după scandalul Cambridge Analytica, o companie care a colectat datele personale a 87 de milioane de useri și pe care le-a folosit pentru a influența rezultatele alegerilor din Statele Unite.



Tastarea BFF într-un comentariu pe Facebook nu îți poate verifica în niciun fel contul, srie eva.ro. Acronimul BFF există de mulți ani și semnifică Best Friend Forever (cel mai bun prieten pentru totdeauna).



Userii care postează BFF pe Facebook la o astfel de știre falsă nu își pun datele în pericol. Nici schimbarea parolei nu are un efect negativ. De fapt, este recomandată modificarea parolei din când în când pentru a spori securitatea contului. Parola contului de Facebook nu trebuie divulgată sub nicio formă, în niciun comentariu, postare sau mesaj privat.