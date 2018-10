Care sunt cele mai bune alimente pentru sănătatea inimii

Bolile cardiovasculare raman in continuare criminalul numarul unu in Romania. Se estimeaza ca bolile de inima vor ramane principala cauza de deces in urmatorii ani.

Specialistii recomanda 16 alimente care, atunci cand sunt consumate ca parte a unei diete echilibrate, ar putea ajuta la mentinerea sanatatii inimii.



Una dintre cele mai simple schimbari in stilul de viata care are un efect pozitiv esential asupra sanatatii inimii este alegerea unor alimente care pot fi introduse in dieta zilnica.



1. Sparanghelul



Sparanghelul este o sursa naturala de folat, care ajuta la prevenirea formarii unui aminoacid numit homocisteina in organism.



2. Fasolea, mazarea, nautul si lintea



Fasolea, mazarea, nautul si lintea, cunoscute si sub denumirea de leguminoase, pot reduce in mod semnificativ nivelurile de lipoproteine cu densitate scazuta sau, cum mai este cunoscut, "colesterolul rau".



3. Semintele Chia si semintele de in



Aceste tipuri de seminte sunt o sursa bogata de plante de acizi grasi Omega-3, precum acidul alfa-linolenic, scrie sfatulmedicului.ro. Omega-3 are multe efecte benefice, ajutand la scaderea nivelului trigliceridelor, LDL si colesterolului total.