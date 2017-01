Care e cel mai BUN film al anului, ales de producătorii de la Hollywood

Producătorii de la Hollywood au ales, duminică, musicalul "La La Land" drept cel mai bun film al anului în cadrul ceremoniei de decernare a Premiilor sindicatului producătorilor din America (Producers Guild of America - PGA), ceremonie ce a fost marcată, la fel ca și cea de la încheierea Festivalului Sundance, de critici vehemente față de politicile antiimigrație ale președintelui Donald Trump, informează Reuters.

Premiul obținut de "La La Land" la cea de-a 28-a ediție a Galei PGA, după cel obținut cu o zi în urmă din partea editorilor americani de film (American Cinema Editors), reconfirmă statutul de favorită la Oscar a producției cu Ryan Gosling și Emma Stone în rolurile principale. Acest musical a obținut 14 nominalizări la Oscar.



PGA, care este cea mai importantă organizație a producătorilor de film pentru marile și micile ecrane, a conferit premiul pentru cea mai bună animație producției "Zootopia", iar filmul "O.J.: Made in America" a primit premiul la secțiunea rezervată documentarelor. Seria "Stranger Things", de la Netflix, a primit premiul pentru cea mai bună producție de televiziune.



Muzicianul John Legend, producător executiv și interpret al unui rol secundar în "La La Land", a criticat ordinul executiv privind imigrația dat de Donald Trump. "Chemăm pe toată lumea să se pronunțe împotriva acestui ordin", a susținut el. În timpul ceremoniei, după ce a introdus musicalul prin de culoare "La La Land", Legend a subliniat că "viziunea noastră despre America este în mod direct în antiteză cu cea a președintelui Trump".



"Doresc ca în această seară să resping în mod special această viziune și să afirm că America trebuie să fie mai bună de atât", a adăugat el.



În timp ce accepta premiul pentru filmul "La La Land", producătorul Marc Platt a continuat atacurile la Trump într-un mod similar. "Este puterea cinematografiei, alimentată de expresii artistice libere ce nu pot fi negate, ce nu cunosc granițe și care nu vor fi niciodată interzise din inimile noastre, din mințile și din sufletele noastre".



În ultimii ani, producțiile care au câștigat premiul PGA pentru cel mai bun film s-au impus de multe ori și la Oscaruri, distincțiile regină ale cinematografiei americane și mondiale.



Printre alte premii pentru producții de televiziune, două showuri FX au triumfat — o altă interpretare a celebrului caz de crimă în care a fot implicat O.J. Simpson, "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story" a câștigat premiul David L. Wolper iar premiul pentru cea mai bună serie de comedie a fost câștigat de producția "Atlanta".



Producția Netflix "Making a Murderer" a câștigat premiul pentru non-ficțiune, în timp ce producția NBC "The Voice" a câștigat premiul pentru reality-show, iar seria PBS "Sesame Street" a câștigat premiul pentru cea mai bună producție pentru copii.



Premiul pentru cel mai bun program sportiv a fost câștigat de "World of Sports" iar "Last Week Tonight with John Oliver" a câștigat premiul pentru cea mai bună emisiune de divertisment/talkshow.