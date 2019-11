Câți bani câștigă Bianca Drăgușanu din Instagram

Bianca Drăguşanu s-a întâlnit cu RIVALA ei. Uite ce REACŢIE a avut!

Bianca Drăgușanu are contracte cu foarte mutle brand-uri pe care le promovează pe contul ei persoanl de Instagram.

„Eu am un reach la tot Instagramul meu, eu am contracte foarte bune și câștig peste 10.000 de euro din tot ce se întâmplă acolo, scris și pe foaie la care se plătește taxă. 10.000 minim! Când vine Black Friday fac și 20.000. Iar eu trebuie să am întptdeauna instastory-uri. Eu plătesc taxe și impozite la toate încasările pe care le am. Eu trebuie să-mi pozez pantofii, bluzița, extensiile, cerceii și așa mai departe. Trebuie să am un flux.”, spune Bianca potrivit ele.ro.