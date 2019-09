Bunicul Luizei își strigă disperarea: "Am sperat că Revoluția va schimba ceva... Ce teatru ieftin!"

Astăzi, anchetatorii vor reconstitui moartea Luizei Melencu, după ce ieri au procedat la fel în cazul Alexandrei Măceșanu. Bunicul Luizei a răbufnit. "Teatru ieftin! Domnul Dincă nu are nicio emoție" au fost doar câva dintre afirmațiile omului îndurerat.

"Tot timpul am sperat că după acea revoluție vom avea o țară ca afară. Ne-au mințit, nu au fost în stare să facă nimic bun.

Domnul Dincă nu are nicio emoție. Pentru el, aceste reconstituiri nu au nicio semnficație. De la început am avut garanția că aici se joacă un teatru ieftin, de când am mers la Coșoveni, la acei milițieni", a declarat bunicul Luizei Melencu.

Anchetatorii continuă, astăzi, reconstituirea răpirii Luizei Melencu, fata de 18 ani, dispărută fără urmă în aprilie. În acest caz sunt semne de întrebare foarte mari. Gheorghe Dincă susține că nu își amintește foarte bine detaliile, iar la început i-a indus în eroare pe anchetatori privind locul unde ar fi aruncat rămășițele tinerei.