Boala Crohn. Principalele simptome

Boala Crohn

Boala Crohn este boala adultului tanar (15 - 30 ani), dar poate apare si la varste mai inaintate, cu incidenta egala la femei si barbati.

Boala Crohn este o boala inflamatorie cronica cu localizare la nivelul peretelui tractului digestiv, putand afecta teoretic orice segment de la esofag pana la anus, dar in special portiunea distala a intestinului subtire (ileita terminala) si colonul, caracterizata prin leziuni inflamatorii ulcerative transmurale ce pot determina complicatii de tipul stricturilor sau fistulelor.

Cauza bolii Crohn nu este cunoscuta. Au fost propuse cauze genetice, infectioase, tulburari imunolgice, dar nici una nu a fost demonstrata cert, conform Centrului Medical de Diagnostic si Tratament "Dr. Victor Babes".

Boala Crohn simptome

accentuarea tranzitului intestinal - scaune moi, de cateva ori pe zi - persistenta saptamini-luni (diaree cronica neinfectioasa)

dureri abdominale recurente

sangerari rectale

febra persistenta

alterarea starii generale

artralgii - frecvent lombalgii (dureri de spate)

scadere in greutate

Boala Crohn. Severitatea diareei si extinderea bolii inflamatorii intestinale pot necesita spitalizare de urgenta; uneori simptomatologia poate mima o apendicita acuta sau o ocluzie intestinala, dar de cele mai multe ori, pacientii se interneaza pentru stabilirea cauzei unei diareei prelungite sau unui sindrom febril peristent sau speriati de sangerari rectale.

Cel mai frecvent, boala Crohn are o evolutie cronica cu atenuari si recaderi, cu remisiuni de durata saptamanilor, lunilor sau anilor, intercalate de exacerbari severe.

Boala Crohn. Diagnosticul pozitiv este sugerat de simptomatologia amintita, ajutat de prezenta la analize a sindromului biologic inflamator (cresterea VSH, fibrinogenului, proteina C reactiva), eventual anemie si confirmat de endoscopia digestiva (interesare difuza, discontinua a mucoasei, cu ulceratii liniare si profunde; cu evidentierea histopatologica a infiltratului inflamator in fragmentele prelevate bioptic). Examinarea radiologica cu bariu a tubului digestiv poate fi utila in aprecierea intinderii si existentei complicatiilor bolii (fistule). Explorarile imagistice moderne (tomografie computerizata, rezonanta magnetica) pot ajuta, deasemenea, in dianosticarea complicatiilor bolii Crohn (abcese, fistule).

Dignosticul diferential se face cu alte afectiuni digestive cu simptomatologie asemanatoare :

dizenteria (coproculturi pozitive)

amoebiza

colita ischemica

colita peudomembranosa

angiodisplazia

cancerul de colon

rectocolita ulcero-hemoragica (tot boala inflamatorie cronica, strict localizata la colonul terminal si rect, cu afectarea intregii mucoase colice si ulceratii intinse dar superficiale - la colonoscopie)

Complicatiile bolii Crohn :

abcese parietale si perianale

fistule : entero-enterice, entero-vezicale, entero-vaginale, entero-cutanate, cu complicatii infectioase determinate de continutul septic al intestinului (infectii urinare recidivante, infectii genitale, chiar septicemie)

aderente ale anselor intestinale de vecinatate cu dezvoltarea de mase tumorale cu fenomene obstructive

dilatatie toxica a colonului (megacolonul toxic) - rara - cu pericol iminent de perforatie

anemia

malnutritia

cancerul de colon - rar - incidenta creste dupa 10 ani de boala activa

Tratamentul bolii Crohn este in principal medicamentos, chirurgia fiind de obicei rezervata pentru complicatii (fistule, abcese, ocluzii).