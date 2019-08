A ars-o Gheorghe Dincă pe Alexandra? De ce experţii criminologi şi familia se îndoiesc de asta

Cazul de la Caracal ridică noi semne de întrebare după ce testele efectuate la INML au relevat că, în proporţie de 99 la sută, probele ADN ridicate din butoiul lui Gheorghe Dincă îi aparţin Alexandrei, tânăra de 15 ani.

Totuşi, în ciuda dovezilor tehnice şi profesionale, mai există semne de îndoială asupra morţii adolescentei. De ce? Pentru că bijuteriile din argint ale fetei au rămas intacte.

"Dacă a fost încinerat acel corp, era nevoie de o temperatură foarte mare. Poate a fost obţinută, dar de ce bijuteriile nu s-au topit? Dacă a fost incinerat un corp trebuiau să fie topite bijuteriile, încă mai sper să fie altceva acolo. Un experiment ar trebui făcut după părerea mea, un experiment care să demonstreze care este posibilitatea incinerării acolo fără fum, eu înca mai cred, în ciuda evidenţelor e foarte greu", a spus Dan Antonescu, expert criminolog, la Realitatea TV.

Familia Alexandrei se leagă şi ea de acest detaliu: de ce bijuteriile din argint nu s-au topit? Tocmai pentru a spulbera orice urmă de îndoială, apropiaţii fetei susţin că vor solicita şi o expertiză internaţională.

"Alexandra a fost arsa acolo si toate balivernele despre aceasta situatie. Voi ruga pe varul meu sa facem o expertiza internationala a ramasitelor din acel "butoi"???? .Nu pot contesta rational rezultatul IML pana la proba contrara dar nu cred nimic din povestea construita in jur. Asteptam si hartiile de la IML sa vedem la ce se refera exact analiza. Inelul si lantisorul de ARGINT au fost gasite netopite!!!!!!. Tot in acel recipient si arse in acelasi timp la o temperatura URIASA. Cand varul meu le-a identificat acestea erau doar "afumate" dar INTREGI", a postat Alexandru Cumpănaşu, unchiul Alexandrei.