BeTrader Academy România, un nou proiect de succes al antreprenorului Ciprian Ciceu

BeTrader Academy România

Ce înseamnă să fii un comerciant de succes, să faci tranzacții sigure pe piața Bursei? Acesta este cel mai controversat subiect pe piața bursieră în prezent. Este vorba despre cei începători, dar și despre cei care cunosc deja potențialul de rentabilitate, și care ar vrea să afle câteva secrete, spre a putea beneficia mai mult de acesta. Investiția pe piața bursieră este simplă, are avantaje, dar cere și puțin curaj, caracteristic unui întreprinzător, cunoștințe teoretice și sfaturi utile de la cei care deja au experiență în acest domeniu.

Dacă ești la început, ar trebui să alegi cursurile oferite de Be Trader Academy România. Acest centru acreditat aparține de cea mai prestigioasă organizație din Europa, care face cursuri de tranzacționare la Bursă. Academia Be Trader are birouri în întreaga lume (în Paris, Bruxelles, Miami și București), are peste 100 de experți care furnizează cele mai bune metode și idei privind obținerea celor mai profitabile tranzacții, cu cele mai mici riscuri.

Cursurile îi modelează pe cursanți și îi învață cum să gândească ca niște adevărați comercianți, cum să facă investiții și tranzacții profitabile la Bursă. Cursurile sunt destinate celor care își doresc să ajungă oameni de succes, să învețe să investească de la zero, să identifice riscurile, să tranzacționeze sau să facă negocieri profitabile.

Cursurile se fac în București, la Be Trader Academy România din Pipera. Fondatorul Ciceu Ciprian are experiență de cel puțin 20 de ani în antreprenoriat, management, analiză financiară, planificarea și dezvoltarea de noi afaceri, gestionarea riscurilor, inginerie software, analiza deciziilor.

Cu ajutorul metodelor lui de predare și inovațiile privind realizarea tranzacțiilor la Bursă, cursanții vor afla câteva secrete ale acestei piețe atât de interesante și vor exploata fundamentele ei, printr-o abordare teoretică, urmată de o abordare practică. Ei vor putea experimenta ce au învățat, prin realizarea unor tranzacții pe conturi DEMO, și apoi, chiar vor putea să tranzacționeze pe platforme unde banii sunt reali.

Ce aduc nou cursurile de la Academia Be Trader România, pentru a câștiga bani pe piața bursieră?

După cum spune antreprenorul Ciceu Ciprian, doar la Academia Be Trader din România se fac anumite cursuri detaliate, profesionale, despre tranzacțiile OPTIONS și FUTURE. Înainte de acestea este recomandat un seminar pentru prezentarea noțiunilor de trading.

Iată ce poți învăța la cursurile oferite de Academia Be Trader:

În ce constată piața bursei, care sunt principiile, fundamentele ei

Cum se aleg corect anumite platforme de tranzacționare din mediul online

din mediul online Care sunt site-urile ce prezintă cele mai bune informații teoretice

Cum să faci tranzacții corecte astfel încât experiențele să fie pozitive, de succes, lucru necesar mai ales în perioada de începător

Cum funcționează analiza grafică, cum identifici tendințele , pentru a face investiții pe termen scurt

, pentru a face investiții pe termen scurt Care sunt posibilitățile de investiții ce au o rentabilitate mai bună decât cea oferită de acțiuni și bănci

Cum să gestionezi corect portofoliul pentru reducerea riscurilor, cum să selectezi acele acțiuni care au valoare și cum să faci un calcul precis al rentabilității

Cum să faci o investiție sigură, adecvată profilului pe care îl ai

Cum se fac tranzacții cu active financiare, de mărfuri, energie, piețe de capital

financiare, de mărfuri, energie, piețe de capital Cum să aplici metodele tranzacțiilor în OPTIONS și FUTURES , acestea fiind inovații în domeniu

, acestea fiind inovații în domeniu Cum se generează venit, prin metoda FUTURES, în condițiile unei piețe volatile, în care trebuie multă răbdare, toleranță la risc, cunoștințe teoretice, cercetări amănunțite

La sfârșitul cursurilor, se acordă fiecărui absolvent o diplomă acreditată VTCT LEVEL 5, care corespunde cu 120 de credite (2 ani universitari).

Cei care doresc să ajungă agenți de bursă, probabil își imaginează că trebuie să fie ca protagoniștii din serialul Billions. Agenții de bursă din film erau cei mai bogați oameni din lume, îmbrăcați la costume superelegante, erau cei mai mari investitori, care foloseau strategii pentru a dobândi succesul financiar. În lumea reală, care este diferită de lumea filmelor și serialelor, și oamenii de rând pot învăța să devină agenți la bursă și oameni de succes. Ei trebuie să urmeze cursurile Be Trader, care aduc lecții valoroase despre lumea finanțelor, tranzacțiile la Bursă și piața de valori.

Academia lansează propria criptomonedă numită BETRA COIN. Aceasta este o monedă de tip ERC20, bazată pe Ethereum (ETH) – o criptomonedă puternică și extrem de răspândită în tehnologia Blockchain. Un avantaj obținut prin BETRA COIN este reprezentat de reducerile de 75% la taxa de tranzacționare pe platforma exchange de criptomonede. Platforma se va lansa anul viitor.

Academia Be Trader vă invită să vedeți în acest video lansarea proiectului lor: