Avertismentul medicilor: aceste persoane NU trebuie să mai consume MERE

Mananca merele cu coaja cu tot ca sa obtii toti nutrientii; multi din ei sunt in piele sau imediat sub piele (cum ar fi vitamina C si A).

Merele sunt printre fructele cele mai contaminate cu pesticide, cum ar fi permethin si DDT. Merele non-organice sunt deseori stropite cu aceste pesticide care fac rau la digestie si sanatate. Incearca sa cumperi mere organice sau spala bine de tot merele normale in chiuveta astfel: umpli chiuveta jumatate cu apa si pui o cana de otet si lasi acolo merele (precum si alte fructe pe care le mananci cu coaja) pentru 10 minute.



Precautii in cazul merelor:



Semintele de mar sunt toxice daca sunt consumate in cantitati mari, de aceea este bine sa fie evitate de femeile gravide, de femeile care alapteaza si de copii, scrie sfatulparintilor.ro.



Concentratul de suc de mere poate fi plin de arsenic daca nu este organic, conform unei cercetari prezentate de dr Oz. In sucul organic nu s-a gasit urma de arsenic. De aceea, este mai bine sa produci sucul de mar in casa.