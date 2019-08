Atac sângeros la Sydney! O femeie a fost ucisă în centrul orașului

Scene şocante filmate în centrul oraşului Sydney. Un bărbat a ucis o femeie şi a rănit o alta ziua în amiaza mare, iar apoi a fost fugărit şi dezarmat de trecători. Atenţie, urmează imagini cu un puternic impact emoţional, notează Realitatea TV.

Căţărat pe o maşină, cuprins de o furie ucigaşă, acest bărbat de 21 de ani a provocat panică în centrul oraşului Sydney. El a ucis o femeie şi a rănit o alta, iar apoi s-a plimbat cu cuţitul pe străzi în timp ce striga sloganuri ce aminteau de atacurile teroriste din Europa.





În scenă au intrat imediat trecătorii, unul dintre ei înarmat cu un scaun. Ei l-au urmărit sute de metri pe agresor, în timp ce strigau să îi avertizeze pe ceilalţi oameni. În cele din urmă, criminalul a fost imobilizat.









Printre cei care s-au implicat au fost şi trei britanici mutaţi în Sydney.



"Sună ciudat, dar eu şi fratele meu am discutat la birou despre cum am reacţiona într-o astfel de situaţie. Am zis mereu că am ajuta oamenii şi exact asta s-a întâmplat.", spune PAUL O’SHAUGHNESSY, martor.



După incident, zona a fost izolată de poliţişti, care au anunţat că agresorul era cunoscut drept o persoană cu boli mintale. Asupra lui a fost găsit un stick USB cu informaţii despre atentate din America de Nord şi Noua Zeelandă. Deocamdată, nu au fost găsite legături între criminal şi organizaţii teroriste.