Astăzi aflăm cât de ,,inofensive'' au fost gazele folosite de jandarmi

Protest diaspora: 238 de plângeri depuse la Parchet. Audierile continuă şi în weekend

Raportul preliminar al legiștilor, în cazul bătrânului care a murit la spital după ce a participat la manifestațiile înecate în lacrimogene din 10 august, va fi gata astăzi. Rezultatul necropsiei va stabili în ce măsură gazele inhalate de bărbat au legătură cu decesul.

Ilie Gâzea, în vârstă de 68 de ani, s-a simţit rău după ce a participat la protestul diasporei din 10 august. Potrivit Realitatea de Teleorman, a suferit o puternică hemoragie nazală și bucală, și, de atunci, starea sa de sănătate s-ar fi înrăutăţit.

Fiica bărbatului a acuzat într-un interviu pentru G4Media.ro că, deși a cerut transferul lui la Spitalul de Ugență Floreasca, medicii nu au luat-o în seamă.



„El a mai avut probleme de sănătate, dar în niciun caz de acest fel. N-a fost nicio problemă până în seara de Sfânta Mărie când a avut hemoragie, m-a sunat mama. (...) Medicii nu ne-au ajutat deloc. Am cerut să îl trasfere de urgență la Floreasca, dar ne-au spus că nu sunt paturi acolo. Asta e România.”



Reprezentanții Departamentul pentru Situații de Urgență spun că bărbatul a apelat la SMURD în Piața Victoriei



,,S-a constatat că pacientul s-a prezentat la una dintre ambulanțele SMURD aflate la fața locului, acuzând sângerare la nivelul nasului. La examenul clinic, era conștient, cooperant, cu tensiunea arterială mărită și oxigenare în limite normale. În urma acordării primului ajutor, i s-a propus transportul la spital, acesta refuzându-l sub semnătură'', se arată într-un comunicat al DSU.



La cinci zile de când a refuzat să fie internat pentru investigații suplimentare, Ilie Gâzea s-a prezentat la spitalul din Alexandria. Medicii susțin că se afla în evidență cu mai multe afecțiuni cardiace și digestive.



,,S-a prezentat în 15 august, prin transfer, cu hemoragie digestivă superioară ... Investigațiile au confirmat diagnosticul de ulcere multiple sângerânde și a fost internat la terapie intensivă unde a beneficiat de tratament specific. Cu toate acestea, starea generală a pacientului s-a agravat. În 19 august, la orele 23:45, bărbatul a decedat în urmă unui stop cardio-respirator'', se menționează ăntr-un comunicat spitalului din Alexandria.



Medicii i-au înștiințat pe oamenii legii, iar politiștii au deschis un dosar penal. Toate cercetările se fac sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria.



Raportul medico legal va fi întocmit de un medic legist și va stabili cu exactitate cauza morții bărbatului.