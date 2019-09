Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO) și-a început activitatea publică

In luna septembrie 2019 si-a inceput activitatea publica “Asociatia Judecatorilor pentru Apararea Drepturilor Omului” (AJADO), asociatie profesionala a judecatorilor infiintata in primavara anului 2019 la Oradea cu scopul, printre altele, de a promova, afirma, consolida si sustine statutul si independenta judecatorilor si a justitiei, drepturile si libertatile fundamentale ale omului, valorile constitutionale si democratice, precum si statul de drept in Romania.

Membrii fondatori ai Asociatiei sunt judecator Florica Roman, presedinte, judecator Munteanu Traian (pensionar), vicepresedinte, si judecator Raluca Cuc, secretar.

“Crearea unei asociatii profesionale a judecatorilor pentru apararea drepturilor omului este in Romania o necesitate, in contextul in care drepturile cetatenilor romani au ajuns sa fie ignorate sau incalcate atat de catre o parte a reprezentantilor celor trei puteri ale statului – legislativa, executiva si judecatoreasca -, cat si de catre o parte a societatii civile si a presei.

Pe langa respectarea Constitutiei si a legilor tarii, ca judecatori am jurat la intrarea in profesie sa «aparam drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei» si sa ne «indeplinim atributiile cu onoare, constiinta si fara partinire».

Judecatorul este ultima reduta de aparare a drepturilor si libertatilor persoanei, de aceea, constienti fiind de datoria pe care o avem de a ne indeplini cu onoare, constiinta si fara partinire atributiile, Asociatia va intreprinde orice actiune permisa de lege si de statutul de judecator pentru a apara drepturile si libertatilor persoanei, precum si pentru a consolida independenta justitiei, democratia si statul de drept in Romania“, a spus presedinta Asociatiei, judecator Florica Roman.