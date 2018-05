Alimentele care provoacă dureri de cap. Scoate-le rapid din dietă!

Nu numai orele putine de somn sau zgomotul prea puternic ne provoaca dureri de cap, ci si alimentatia zilnica.

Mai mult decat stresul zilnic, presiunea de la locul de munca sau orice altceva, aceste alimente si bauturi comune iti pot da dureri de cap:



Inghetata



Un aliment pe care, probabil, il consideri preferatul tau, inghetata este o cauza potentiala a migrenelor, nu doar din cauza compozitiei sale, ci si datorita calitatii ei de aliment inghetat. Inghetata rece poate fi un factor declansator al migrenei, in special daca o mananci repede.



Branza



Iata ca alimentul preferat al tuturor poate cauza o durere de cap, in special daca este o branza foarte veche, in curs de imbatranire.



Indulcitorii artificiali



Indulcitorii care contin aspartam induc migrenele, mai ales daca e vorba de un consum regulat. Daca vrei sa tii la distanta durerile de cap, foloseste indulcitori naturali.



Cafeaua



Aceasta bautura, in sine, nu cauzeaza dureri de cap, dar calitatea ei care iti da dependenta poate provoca migrenele daca ai incetat sa mai bei cafea.



Ciocolata



Acest aliment iti creste nivelul de serotonina, dar prezenta tiraminei poate inversa acest efect. Daca mananci ciocolata pentru a indeparta stresul, tiramina va bloca absorbtia serotoninei si, prin urmare, va cauza durerea de cap, scrie bzi.ro.