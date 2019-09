Alegeri prezidențiale 2019. Mircea Diaconu își depune sâmbătă candidatura

Alegeri prezidentiale 2019 - Mircea Diaconu

Alegeri prezidentiale 2019. Preşedintele PRO România, Victor Ponta, a anunţat că Mircea Diaconu ar urma să îşi depună sâmbătă, la Biroul Electoral Central, candidatura pentru alegerile prezidenţiale, după ce a strâns numărul de semnături necesare.

Alegeri prezidentiale 2019. "Tocmai am strâns şi noi, şi ei (n.r. - ALDE) semnături pentru susţinerea candidatului Mircea Diaconu. Cu siguranţă Mircea Diaconu îşi va depune candidatura. Am înţeles - sâmbătă. Are numărul de semnături, mult mai mult decât avea nevoie şi, de asemenea, echipele tehnice - doamna Norica Nicolai, domnul Cîmpeanu, domnul Ţuţuianu, Toma Petcu - trebuie să discute imediat, cred că vineri, despre reprezentanţii în birourile electorale judeţene. După care nominalizăm în cele 18.000 de secţii de vot şi asigurăm suportul logistic pentru candidatul Mircea Diaconu", a declarat Ponta, la Palatul Parlamentului.

Protocolul de constituire a Alianţei electorale ALDE - PRO România, semnat pe 28 august de liderii celor două partide, prevede grupuri de sprijin la nivel judeţean pentru Mircea Diaconu, candidat la alegerile prezidenţiale.

Alegeri prezidentiale 2019. Actorul Mircea Diaconu şi-a anunţat pe 25 august intenţia de a candida ca independent la alegerile prezidenţiale şi a solicitat atunci sprijinul tuturor celor care vor să îl susţină în acest demers pentru a obţine cele 200.000 de semnături necesare.

Sursa: agerpres.ro