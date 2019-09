Dan Barna și-a depus candidatura pentru Cotroceni: ”România are nevoie de un președinte full time”

Alegeri prezidențiale 2019. E criză politică majoră, dar actorii principali sunt preocupați de campania electorală. La o zi după Viorica Dăncilă, a venit rândul președintelui Iohannis să își depună oficial candidatura la Biroul Electoral Central. Înaintea lui Iohannis, a trecut pe la sediul BEC și Dan Barna, candidatul USR-Plus.

Alegeri prezidențiale 2019. Dan Barna și-a depus vineri candidatura la alegerile prezidențaile. Joi s-au înscris în cursă Viorica Dăncilă şi Theodor Paleologu.

Alegeri prezidențiale 2019. Dan Barna: ”România nu mai poate continua cu vechea clasă politică”

Dan Barna a ajuns la șediul Biroului Electoral Central, în jurul orei 10:30, și și-a depus candidatura pentru alegerile prezidențiale din 2019.

Întrebat cu ce se diferențiează de actualul președinte, Dan Barna a afirmat că ”România are nevoie de un președinte full time”.

”România are nevoie să înceapă să se dezvolte, de a merge mai departe”, a completat acesta. Conform lui, românii vor să trăiască în țara lor și nu mai putem să ridicăm din umeri.

”Avem un Guvern care nu ne dă încredrere”, a spus Dan Barna, adăugând că Executivul Dăncilă nu mai este unul legitim.

”România are nevoie de o schimbare astfel încât să aibă un Guvern care să ne ducă spre Europa”, a mai precizat Barna, adăugând că URS PLUS a strâns peste 400.000 de semnături.

”Este momentul în care putem să însănătoșim România, candidez pentru ca românii să poate să fie fericiți aici în România. Nu ne mai permitem să mai pierdem încă un milion de români în următorii cinci ani”, a mai spus acesta.

Dan Barna mai precizează că este nevoie de alegeri anticipate.

Conform liderului USR a mai precizat că România nu mai poate continua cu vechea clasă politică.

”Vechea clasă politică ne spune constant că mai bine nu se poate, noi spune că se poate. Iohannis a fost pompierul atunci când casa lua foc și se prăbușea. Dacă era mai vigilent nu se ajungea aici”, a completat candidatul USR PLUS la alegerile prezidențiale.

Alegeri prezidențiale 2019. Dacian Cioloș: Suntem gata să conducem şi să guvernăm România

Europarlamentarul Dacian Cioloş a afirmat, la BEC, că Alianţa USR-PLUS este gata să conducă şi să guverneze România cu oameni cinstiţi.

"Avem aici semnăturile care o să-l ducă pe Dan Barna spre Cotroceni, care o să permită acum candidatului nostru să-şi prezinte programul, să prezinte viziunea pe care noi o avem pentru România, modul în care vrem să schimbăm România, implicându-i pe toţi cei care cred că putem să trăim mai bine, să trăim fericiţi la noi în ţară, fără să trebuiască să luăm drumul străinătăţii, pentru că ne asumăm responsabilitatea aceasta a schimbării în bine. Deci, astăzi depunem semnăturile şi vom continua în acelaşi mod în care am făcut-o încă de la începutul acestui an, să mergem să ne întâlnim cu oamenii pe stradă, să discutăm cu ei şi să găsim soluţiile împreună. Pe lângă acest proiect esenţial al alegerilor prezidenţiale, noi vrem să arătăm românilor că suntem gata să conducem şi să guvernăm România cu oameni cinstiţi şi cu oameni competenţi şi de aceea acest proiect îl are pe Dan Barna în frunte", a afirmat Dacian Cioloş.

Alegeri prezidențiale 2019. Dan Barna a venit la ora 10.30 la BEC, iar Klaus Iohannis la ora 12.00. Realitatea TV și Realitatea.net vor transmite LIVE cele două momente-cheie ale zilei politice.

Echipa de campanie a lui Klaus Iohannis a anunțat că au fost strânse peste 2.200.000 de semnături pentru actualul șef al statului. "Numărul semnăturilor este un indicator important al sprijinului popular pentru candidatul nostru, Klaus Iohannis", a declarat secretarul general al PNL.

Alegeri prezidențiale 2019. Prezidențiabilul UDMR Kelemen Hunor își va depune candidatura sâmbătă. De asemenea, Mircea Diaconu, candidatul ALDE-Pro România pentru Cotroceni, se va înscrie oficial în cursa pentru Cotroceni tot sâmbătă.

Candidaţii la alegerile prezidenţiale îşi pot depune la Biroul Electoral Central candidaturile până duminică, 22 septembrie, ora 24:00. Pe 12 octombrie este startul oficial al campaniei electorale.

Alegeri prezidențiale 2019. Primul tur al alegerilor prezidenţiale are loc pe 10 noiembrie iar al doilea tur pe 24 noiembrie. Conform unei hotărâri de Guvern, românii din străinătate vor putea vota la primul tur al alegerilor prezidenţiale între 8 şi 10 noiembrie, iar la al doilea tur între 22 şi 24 noiembrie.