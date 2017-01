ADEVĂRUL INCREDIBIL despre PASTE. Cât de SĂNĂTOASE sunt: vei fi SURPRINS!

Adevărul despre cât de sănătoase sunt pastele

Un show din marea Britanie, "Trust Me, I'm a Doctor" (Ai incredere in mine, sunt medic) a facut o serie de cercetari care au scos la iveala faptul ca procesul de reincalzire al pastelor fainoase transforma carbohidratii intr-un "amidon rezistent" care, spre deosebire de zaharuri, reduce nivelul de glucoza din sange si ajuta organismul sa se simta satul pentru mai mult timp.





Experimentul a demonstrat ca etapele necesare pentru a transforma pastele intr-o masa mai sanatoasa sunt: gatire, racire, reincalzire. Sa fie oare chiar atat de simplu? Sa racim si sa reincalzim pastele, apoi sa uitam de carbohidratii continuti pe veci? Nutritionistul Madelyn Fernstrom vine cu o serie de lamuriri.



"Studiul", prea restrans si subiectiv



Experimentul realizat in cadrul spectacolului a constat in masurarea nivelului glicemiei a noua subiecti dupa ce au consumat o serie de alimente, si s-a constatat ca acesta a fost mai scazut dupa consumul de paste reincalzite. Testarea acestor persoane, care nu sunt un esantion reprezentativ pentru populatie, este insuficienta pentru a obtine rezultate statistice valide. "Noua persoane nu inseamna un studiu, nu pot fi luate in calcul aceste rezultate", e de parere Fernstrom.



Pastele îşi păstrează aceleaşi calorii, aproximativ 200, indiferent dacă sunt proaspete sau reîncălzite.



Vezi mai multe AICI