A murit actorul Ken Kercheval, cunoscut pentru rolul Cliff din "Dallas". Avea 83 de ani

A murit Ken Kercheval din «Dallas», e a interpretat rolul lui “Cliff Barnes”, rivalul lui J.R Ewing. Actorul s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani, duminică seară, în orașul lui natal, Clinton, Indiana.

Ken Kercheval și Larry Hagman (JR Ewing) au fost singurii actori care au jucat în serialul «Dallas» pe toată perioada de difuzare a seriei. "Dallas" a fost difuzat între anii 1978 - 1992 și a înregistrat un succes fantastic. Actorul a fost înmormântat miercuri, 24 aprilie, în discreție, de către familia acestuia.

Ken Kercheval, pe numele său întreg Kenneth Marine Kercheval, este fiul unui doctor și al unei infirmiere. A devenit actor și regizor, cunoscut mai întâi pentru rolul "Cliff Barnes". Ken a mai jucat și în alte filme și seriale importante care i-au propulsat cariera, precum: The Secret Storm-1954, The Defenders 1962-1965, Hawk-1966, Rabbit Run-1970, Beacon Hill-1975, Rețeaua-1976, Family-1978, Starsky și Hutch-1979, Calamity Jane-1984, Hotel-1986, Matlock-1987, Murder, She Wrote-1992, Walker, polițist texan-1993., Dallas-1996, Spitalul de urgență-1998, Jordan 2002-2006, Dallas 2012-2014, The Promise-2017, potrivit imdb.com.

Ken Kercheval a avut o soție de care a divorțat și cu care are trei copii. La scurt timp, a venit și mariajul cu Ava Fox în perioada 1986-1993, cu care are trei copii. Actorul a divorțat și de de Ava Fox, și s-a căsătorit cu Cheryl Paris din anul 1994 până în 2004, însă șia cest mariaj nu a mers prea bine. Ken Kercheval are șapte copii și șase nepoți, conform thesun.co.uk.

Sursa: click.ro