5 tipuri de bărbaţi de care NU ai voie să te îndrăgosteşti. Îţi vor face viaţa UN CALVAR!

Ti s-a intamplat sa te indragostesti de un barbat, sa te dedici complet vietii de cuplu, iar inima sa iti fie ranita? Sau ti s-a intamplat sa alegi aproape mereu barbatul nepotrivit pentru tine?

Iata 5 tipuri de barbati de care nu ai voie sa te indragostesti. Niciodata!

1. “Baiatul mamei” sau barbatul rasfatat

Pe primul loc pe lista cu 5 tipuri de barbati de care nu ai voie sa te indragostesti se afla “baiatul mamei.” Acest barbat are probleme serioase cand trebuie sa isi ia un angajament serios fata de cineva, nu se grabeste sa se implice intr-o relatie si ii este destul de greu sa isi exprime deschis sentimentele. El nu ia foarte multe decizii fara sa se consulte cu mama lui, iar de multe ori tine cont de sfaturile sale cand vine vorba de viata sentimentala. O relatie cu un astfel de barbat nu va avea un viitor, mai ales daca el a trecut de varsta de 30 de ani si in continuare nu face nimic fara sfaturile sau ajutorul mamei lui.

2. Barbatul care admite ca nu vrea o relatie serioasa

Barbatul care admite ca nu vrea o relatie serioasa nu minte si nu incearca sa para un dur in momentul in care te pune la punct cu situatia. Pur si simplu, el iti explica concret cu ce ai de-a face, asa ca nu te astepta sa il schimbi pe parcursul relatiei. Daca nu ai nimic impotriva sa iti petreci timpul cu un barbat care nu se va implica mai mult in relatia cu tine, atunci nu este cazul sa iti faci griji. In schimb, daca esti o persoana sensibila si speri ca el se va schimba, paraseste-l cat mai repede.

