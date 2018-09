Zodii cu mari avantaje în septembrie. Câştiguri pe toate planurile

Exista zodii care, in septembrie, vor avea numai de castigat. Afla, din materialul urmator, daca si tu te numeri printre ele.

Acestea sunt zodiile care au ceva de castigat in plus in septembrie:



Taur



Septembrie va fi o luna plina. Aparent va fi o perioada cu multe momente neplacute, iar avantajele astrale vin tocmai datorita faptului ca Taurii au resursele de a le depasi.



Capricorn



Pentru nativii acestei zodii, septembrie este un nou inceput! Jupiter, Marele Benefic, intra in casa carierei Capricornului. Asa ca pentru acestia urmeaza un an de oportunitati, realizari si bani!



Varsator



Luna septembrie este luna sanselor pentru acesti nativi. Au darul de a gasi mereu solutii salvatoare pentru cele mai mici sau mai mari probleme. Intuita este la cote absolute, iar pofta de viata si de a te arata in adevarata ta valoare fac din tine o vedeta.



Pesti



Septembrie va fi o luna plina. Aparent va fi o perioada cu multe momente neplacute, iar avantajele astrale vin tocmai datorita faptului ca Pestii au resursele pentru a le depasi.

Balanta



Nativii acestei zodii vor culege si ei roade in septemrie, vor fi mai fermi, mai decisi, mai putin ezitanti, si vor lua acele hotarari la care nici nu aveau curaj sa se gandeasca pana acum, scrie Femeia.