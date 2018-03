Ziua Pi – Controversa legata de ziua in care ar trebui sarbatorita constanta matematica. Care e data

Ziua Pi este sarbatorita in mod normal in data de 3.14 pentru ca data reprezinta exact cele mai cunoscute trei cifre din constanta matematica. Exista insa o alta teorie.

Ziua Pi este sarbatorita de toata lumea astazi, in data de 14 Martie. Explicatia e una foarte simpla: data in formatul zi/luna se scrie 3.14 care este exact numarul celei mai cunoscute constante matematice, Pi.

Ziua Pi e sarbatorita atat de Google printr-n doodle implementat astazi, dar totul a pornit de la Camera Reprezentantilor din Statele Unite ale Americii care au votat ca data de 3.14 sa fie oficial sarbatoarea numarului Pi. Aceasta sarbatoare a fost implementata in America inca din anul 2009, insa acum se sarbatoreste in intreaga lume de catre iubitorii de stiinta.

Controversa foarte interesanta legata de Ziua Pi se datoreaza insa unui alt amanunt extrem de important. Pentru exactitate, constanta matematica Pi este rezultatul fractiei 22/7, care reprezinta practic data de 22 iulie, data care ar fi fost mai potrivita pentru sarbatorirea constantei, pentru acuratete.

Ziua Pi – Cand a inceput nebunia sarbatorii

Cea mai veche celebrare cunoscuta a zilei Pi nu este totusi doar din 2009. Se pare ca Larry Shaw a fost un fizician care organiza inca din 1988 impreuna cu colegii sai o sarbatoare in cinstea constantei matematice Pi si in acea zi consumau placinte de fructe, in engleza fiind o asemanare fonetica intre Pi si PIE care se traduce placinta.

Ziua PI coincide cu ziua de nastere a lui Albert Einstein

Ziua Pi este sarbatorita ca o zi a stiintei, avand in vedere ca tot pe 14 martie este si ziua de nastere a lui Albert Einstein, celebrul om de stiinta care a traint in Princeton mai bine de 20 de ani si a lucrat la Institute for Advanced Study. Pentru amuzament, in aceasta zi, in multe din facultatile de renume din Statele Unite ale Americii se mananca placinta si se fac concursuri de costume si masti asemanatoare lui Einstein.

Mai mult, exista si concursuri de recitare a cator mai multe zecimale a numarului Pi.

Cu toate ca e o traditie noua si prea putin implementata si in Romania, va uram tuturor o zi Pi cat mai fericita.