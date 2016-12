SURPRIZA anunțată acum de meteorologi. Cum va fi vremea de Crăciun și a doua zi de Crăciun

Vremea se strică începând din Ajunul Crăciunului, până în a doua zi de Crăciun. Cerul va fi înnorat în cea mai mare parte a țării și sunt așteptate precipitații sub formă de ninsoare în câteva regiuni.

VREMEA ÎN AJUNUL CRĂCIUNULUI

În Ajun, cerul va avea înnorări în majoritatea zonelor. Izolat vor fi precipitaţii slabe sub formă de burniţă sau fulguială, iar seara predominant sub formă de ninsoare în regiunile vestice, nord-vestice şi în zona montană. În primele ore vor fi condiţii de polei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări pe crestele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -4 şi 7 grade. Mai ales dimineaţa, în zonele joase, pe arii restrânse va fi ceaţă.

În București, dimineata vom avea -5...-4 grade, mai scăzută în zona preorăşenească. Pe parcusrul zilei cerul va avea înnorări, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã va fi de 4...5 grade. Dimineaţa vor fi condiţii de ceaţă.

La munte, cerul va avea înnorări şi temporar, noaptea local se vor semnala precipitaţii slabe predominant sub formă de ninsoare. Vântul se va intensifica treptat începând cu a doua parte a zilei, urmând ca spre sfârşitul acestuia să sufle tare în special pe creste. Valorile de temperatură vor marca o scădere faţă de precedentul interval.

VREMEA DE CRĂCIUN

În prima zi de Crăciun temporar va ninge. Ninsorile vor fi mai frecvente în cursul nopţii când, în zona Munţilor Apuseni şi nordul Carpaţilor Orientali, trecător se pot transforma în lapoviţă sau ploaie, favorizând producerea de polei. Vântul va sufla moderat cu intensificări pe creste, viscolind şi spulberând zăpada. Temperatura aerului va scădea.

De Crăciun, în vestul, nordul şi centrul ţării, cerul va fi mai mult noros şi vor cădea precipitaţii, mai ales sub formă de ninsoare în Transilvania, Maramureş şi la munte şi mixte în Crişana, Banat şi jumătatea de nord a Moldovei. În restul ţării, înnorările vor fi temporare şi precipitaţii slabe, îndeosebi sub formă de ploaie, vor fi doar pe arii restrânse. Izolat se va forma polei. Vântul va avea intensificări în toată ţara, îndeosebi pe crestele montane. In ce priveste regimul termic, vremea se va încălzi.

Temperaturile maxime, pozitive in toata tara, ajung frecvent la 6- 7 grade in Oltenia si Muntenia, chiar 8 grade la Pitesti. Pe spaţii mici, mai ales dimineaţa, va fi ceaţă.

În București, dimineaţa vor fi condiţii de ceaţă. –7…-5 grade la prima oră si o maximã de 5...6 grade.

VREMEA ÎN A DOUA ZI DE CRĂCIUN

Luni, în jumătatea de nord a ţării local se vor semnala precipitaţii slabe, sub formă de ploaie şi trecător lapoviţă, care în primele ore ale zilei vor putea favoriza izolat depuneri de polei. În restul ţării, înnorările vor fi temporare şi cu precădere în sud-est, pe spaţii restrânse va fi ceaţă. Vântul va avea intensificări la munte, îndeosebi pe creste şi izolat în restul ţării.

Temperaturile maxime, mai mari decat duminica, de la 2 grade in depresiunile din estul Transilvaniei pina la 8-9 grade in Subcarpatii Getici.

În Bucureşti, –4…-2 grade dimineata si 5...6 grade la amiaza.