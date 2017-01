Vlad Voiculescu îi răspunde ministrului Sănătăţii: Ce se întâmplă cu vaccinurile pentru bebeluşi?

Fostul ministru al Sănătăţii, Vlad Voiculescu, susţine, pe pagina sa de Facebook, că majoritatea contractelor pentru vaccinuri datează din 2014-2015, fiind favorabile distribuitorului, nu şi ministerului. Reacţia vine după ce Florian Bodog a declarat că a găsit o situaţie "dezastruoasă" privind vaccinurile.

"Doresc să-i reamintesc domnului Florian Dorel Bodog că dânsul este ministrul Sănătăţii tuturor românilor, nu este doar ministrul dlui Dragnea. Prin urmare, îl rog respectuos să lase deoparte propaganda mincinoasă şi să-şi reamintească lucruri importante pentru toţi românii, dar pe care domnia sa se pare că le-a uitat. Din cele cinci vaccinuri obligatorii cu care trebuie imunizaţi copii, conform situaţiei existente la nivelul lunii decembrie 2016, existăaun stoc suficient pentru trei dintre ele: ROR (240213 doze vaccin rujeolic-rubeolic-oreion), BCG (213610 doze vaccin pentru prevenirea tuberculozei), şi hexavalent (135691 doze vaccin DTPa-VPI-HiB-HB). Situaţia de criză în privinţa vaccinului hepatitic B este creată de expirarea autorizaţiei fabricii cu care lucrează distribuitorul contractat de Guvernul României (contract încheiat în 2014). După cum este menţionat şi în comunicatul de ieri al Ministerului Sănătăţii, în luna noiembrie şi decembrie s-au căutat şi găsit soluţii alternative pentru rezolvare. Este rândul noului ministru să continue acest proces", a explicat Vlad Voiculescu, pe pagina sa de Facebook.

Fostul ministru susţine că în prezent există probleme legate de contractele semnate de Ministerul Sănătăţii cu distribuitorii încă din 2014, precizând că acestea sunt formulate astfel încât distribuitorul să fie în avantaj.

"Dacă ministerul nu îşi îndeplineşte una dintre obligaţiile asumate contractual, plăteşte daune şi penalităţi. Dar dacă distribuitorul nu îşi îndeplineşte principala obligaţie contractuală, aceea de a livra vaccinurile, nu i se poate cere socoteală conform contractului decât atunci când acest lucru se întâmplă "din vina sa exclusivă". Şi ghiciţi de câte ori vina este exclusivă a distribuitorului? Aţi ghicit: niciodată. Contractele încheiate până în prezent (în perioada 2014-2015) leagă România cu mâinile la spate. La ultima licitaţie de vaccinuri finalizată în timpul mandatului meu mi-a fost prezentat din nou un astfel de contract, am refuzat să îl semnez şi am cerut modificarea lui. Dintr-un motiv sau altul, noua formă a contractului nu a mai venit la mine la semnat. (...) Îl încurajez aşadar pe domnul ministru să îl solicite, să îl semneze şi să îl facă public în cel mai scurt timp posibil. Asta ar fi în interesul nostru al tuturor, nu doar în interesul domnului Dragnea. Altfel sunt sigur că domnul ministru ştia toate aceste lucruri, deoarece a ocupat trei ani funcţii de conducere în Ministerul Sănătăţii, având sub oblăduire inclusiv contractele pentru achiziţiile de vaccinuri. Dar cum se pare că a uitat, cu toată prietenia am zis să-i reîmprospătăm aici memoria", a precizat Vlad Voiculescu.