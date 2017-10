Vitamina U. Ce beneficii are una dintre cele mai puţin cunoscute vitamine

Vitamina U nu este foarte cunoscuta, cu toate ca a fost descoperita la sfarsitul anilor '40 de catre dr. Garnett Cheney, un profesor de medicina. Studiile arata faptul ca vitamina U este un compus din sucul de varza, cu proprietati de vindecare uluitoare.

In urma unor studii, dr. Garnett Cheney, a indicat ca cea mai buna si des întâlnita sursa se gaseste în frunzele verzei albe si asa a creat o ipoteza potrivit careia sucul proaspat de varza poate creste rata de vindecare a celor cu ulcer gastrointestinal, reflux acid, dureri de stomac si ulcere ale tractului digestiv, scrie sfatnaturist.ro.



Iata mai jos care sunt cele mai importante beneficii ale vitaminei U:



-Vitamina U are un rol important in formarea trombocitelor si in coagularea sangelui, ajutand organismul sa previna anemiile.



-Aceasta accelereaza vindecarea leziunilor mucoasei tractului gastrointestinal si contribuie la reducerea secretiei de acid gastric, normalizand aciditatea din stomac si tratand cu succes ulcerul.

Vitamina U are efecte vizibile dupa 1 luna de tratament.

Principala sursa de vitamina U este varza, urmata de telina, sfecla, usturoi, galbenus de ou, drojdie, spanac, lucerna, seminte de susan, etc.