Vitamina-minune care te scapă de țânțari. Nu se apropie de tine

Tantarii fug de tine

Dacă nici tu nu mai suporţi ţânţarii în această vară, avem o soluţie excelenţă pentru tine. Renunţă la substanţele toxice şi încearcă una mai naturală.

Cum scapi de țânțari. Vitamina B1, sau tiamina, este o vitamina solubilă în apă care este esenţială pentru menţinerea stării tale generale de sănătate, stimulează imunitatea, reduce stresul şi, surprinzător, te scapă de ţânţari.

Cum scapi de țânțari. Această vitamină se găseşte în alimente precum kale, vinete, seminţe de floarea soarelui, ceapă, broccoli, fasole verde, dovlecei, spanac şi varză.

Cum scapi de țânțari. Dacă ai cantităţi suficiente din vitamina B1 în corp, vei elibera un miros uşor de drojdie şi vei deveni neatrăgătoare pentru ei. În schimb, persoanele de lângă tine nu vor percepe acest miros.

Cum sa scapi de tantari cu ajutorul plantelor

Nu stii cum sa scapi de tantari in mod natural, fara sa cheltuiesti prea multi bani pe tot felul de produse din comert? Afla ca exista cateva plante care nu sunt deloc pe placul acestor insecte.

Daca locuiesti la casa si te temi ca te vor invada tantarii, planteaza rozmarin, galbenele, menta, busuioc, cimbru sau marar in gradina. Pune-le in apropierea casei sau a locului in care luati masa afara. De asemenea, poti sa plantezi menta, cimbru si rozmarin in ghivece si sa le asezi pe balcon sau la bucatarie, daca locuiesti la bloc.

Poti sa deschizi linistita geamul de la dormitor, daca pe pervaz ai ghivece cu regina noptii sau garofite. Mirosul acestora vor tine insectele la distanta, iar tu te vei putea bucura de o noapte linistita. Si lavanda are aceleasi rezultate. Tot ce trebuie sa faci este sa pui cateva picaturi de ulei esential pe o panglica sau pe un prosop pe care sa le lasi in apropierea ferestrelor.

Invazie de țănțari în multe orașe din România

Este invazie de ţânţari în numeroase oraşe din ţară, mai aes după ploile din ultimele săptămâni. Oamenii se plâng că nu mai pot ieşi în aer liber din cauza acestor insecte.

Autorităţile locale spun că nu au făcut tratamente în parcuri, pentru că a plouat, însă nici la începutul primăverii primăriile nu au acordat prea mare atenţie campaniilor de dezinsecţie.

La Bucureşti, tratamentele împotriva bolilor şi a dăunătorilor cu insecticide care combat ţânţarii şi căpuşele au fost făcute până acum patru luni de o firmă privată, apoi Consiliul General nu a mai prelungit contractul şi a decis să se ocupe de această activitate Compania Municipală Eco Igienizare.

Contractul de prestări servicii a fost semnat însă abia săpătmâna aceasta, iar în acest weekend se fac teste în parcuri.