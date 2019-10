Viorica Dăncilă, umilită într-o vizită electorală, în județul Sălaj. Ce i-a spus un localnic

Situație jenantă pentru premierul demis. Aflată într-o vizită electorală în județul Sălaj, Viorica Dăncilă a fost refuzată, joi, de un cetățean când i-a propus acestuia să facă o fotografie împreună.

Totul s-a întâmplat în cadrul vizitei pe care Viorica Dancilă a făcut-o în comuna Buciumi. Premierul demis a avut înainte o discuție pe teme economice cu localnicul. I-a explicat acestuia că, de când a preluat guvernarea, gradul de îndatorare a țării a scăzut.

„Am inteles ca vreti sa fiti presedinta Romaniei. Vreti voturile noastre. Ale romanilor! (...) Si care e viitorul copiilor nostri, daca dumneavoastra ati luat bani imprumut aproape in fiecare zi?”, i-a spus localnicul premierului.

Vizibil jenată de întrebările omului, Dăncilă a început să enumere „realizările” guvernării.

„Am crescut pensiile și salariile, am crescut alocațiile, am crescut sumele destinate persoanelor cu dizabilități. Am făcut lucruri bune. Credeți-mă că aveți în fața dumneavostră un bun român, un om care iubește această țară și nu ar lua nicio decizie în defavoarea românilor și a României. Am înțeles că vreți să facem o poză”, i-a explicat Dăncilă localnicului.

Barbatul a surprins-o insa pe Viorica Dancila, acesta refuzând categoric să facă o poză cu ea.

După invitația la poză, Viorica Dăncilă întinde mâna către bărbatul din comuna Buciumi, dar acesta se dă la o parte și neagă că ar dori acest lucru.

„Nu. Nu vreau... Nu m-ați convins!”, i-a răspuns liniștit și ferm bărbatul.

