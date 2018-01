Viorica Dăncilă, premierul desemnat de PSD, a făcut primele declarații

Eurodeputata Viorica Dăncilă, propunerea PSD pentru funcția de premier, a făcut prima declarație publică. „Trebuie să gândesc pozitiv”, a declarat aceasta care a precizat că o recomandă „colegii”.

Viorica Dăncilă a declarat marţi că are experienţa necesară pentru a prelua funcţia de premier, de care nu se teme, pentru că are o fire "optimistă" şi "echilibrată", adăugând că "trebuie să gândească pozitiv".



Dăncilă a făcut această precizare la sediul central al PSD, întrebată dacă nu îi este teamă că va sta puţin la Guvern, având în vedere antecedentele Guvernelor Grindeanu şi Tudose.



Ea a precizat că, înainte de a preluat mandatul, va discuta cu ex-premierul Mihai Tudose, dacă va fi desemnată de preşedintele Klaus Iohannis.



"Categoric, voi discuta cu toată lumea, toţi sunt colegii mei", a spus Dăncilă.



Chestionată ce o recomandă pentru această funcţie, Viorica Dăncilă a răspuns: "Preşedintele partidului a făcut declaraţii în acest sens".



Întrebată ce proiecte are în Parlamentul European, ea a răspuns că acestea sunt pe site şi va răspunde la toate întrebările când şeful statului va fi de acord cu desemnarea sa.



"Proiectele din PE sunt pe site, toate rapoartele, luările de cuvânt, toată activitatea. Voi răspunde la toate întrebările după ce domnul preşedinte va fi de acord cu desemnarea mea. E prematur să spun acum", a susţinut Dăncilă.



Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat marţi că Viorica Dăncilă este un europarlamentar respectat la Bruxelles iar desemnarea ei ca premier va ajuta România în procesul de pregătire a preluării, anul viitor, a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene.



"Viorica Dăncilă este europarlamentar din ianuarie 2009, este un europarlamentar respectat la Bruxelles, cu relaţii foarte bune, pentru că este o femeie civilizată, neconflictuală, este deosebit de comunicativă, are o relaţie bună cu oficiali din Comisia Europeană. Pentru noi, asta reprezintă şi un semnal pentru Bruxelles pentru că se simte nevoia foarte serios ca relaţiile Guvernului României cu Comisia Europeană să fie mult mai bune, să aibă întâlniri mai dese. Să nu uităm că anul viitor vom prelua Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene şi trebuie să ne pregătim foarte bine, va fi o perioadă extrem de importantă pentru România, o oportunitate uriaşă faptul că cunoaşte lucrurile de la Bruxelles'', a susţinut Dragnea, într-o conferinţă de presă.