Viorica Dăncilă și Gabriela Firea, meci de box la TV înainte de CEX-ul PSD

Dancila și Firea se bat pe locul lăsat liber de Dragnea

Viorica Dăncilă și Gabriela Firea s-au atacat de la distanță, luni seara, în intervenții televizate, înainte de ședința decisivă din CEX PSD de marți.

Conducerea PSD se reuneşte marţi, la Palatul Parlamentului, pentru a decide candidatul partidului la alegerile prezidenţiale, care urmează să fie validat de Congres la începutul lunii august.

După ce Viorica Dăncilă a anunțat că se sacrifică pentru interesul partidului și că e dispusă să își asume o candidatură pentru Cotroceni, Gabriela Firea s-a înscris și ea, informal, în competiția internă pentru desemnarea candidatului PSD.

În paralel "locotenenții" lui Dăncilă, Mihai Fifor și Eugen Teodorovici și-au retras propriile candidaturi, făcându-i loc șefei de partid.

Luni seara, într-o intervenție TV, Gabriela Firea a declarat că ea l-ar putea învinge pe Klaus Iohannis, dacă va fi aleasă de colegii de partid, și că nu crede că a greșit că și-a anunțat candidatura "în fața presei" și nu intern, în partid.

"Mâine avem ședința BPN și CEx. Am văzut că doi colegi au anunțat deja public că se retrag din această cursă internă. Am fost și eu sunată de presă să mă întrebe dacă îmi retrag candidatura. Le-am spus că merg să discut cu colegii mei din BPN și din CEx. (...) E o competiție internă, câștigă cine obține majoritatea sufragiilor și apoi trebuie acceptată decizia partidului. Nu mă retrag până nu am o discuție cu toți colegii mei. Așa mi se pare normal. Nu avem un regulament de anunțare a candidaturilor așa că două candidaturi au fost anunțate în fața presei, a doamnei premier și a mea. Nu cred că am greșit", a spus Gabriela Firea la B1.

Firea și-a motivat intrarea în competiţia internă pentru prezidenţiale prin faptul că "lucrurile nu merg în direcţia bună pentru PSD".

La rândul ei, Viorica Dăncilă nu crede că Gabriela Firea va merge pe o candidatură independentă la alegerile prezidenţiale, spunând că în această situaţie "ar însemna să-şi piardă portofoliul de primar".

"Nu cred că Gabriela Firea va merge pe o candidatură independentă. Să nu uităm că doamna Firea e primar şi ca să meargă pe o candidatură independentă ar însemna să-şi piardă portofoliul de primar şi nu cred că va face acest lucru. În altă ordine de idei, cred că şi Gabriela Firea e interesată ca PSD să obţină rezultate cât mai bune. Vom avea mâine o discuţie şi vom vedea care e rezultatul final. Eu cred că indiferent cine va fi susţinut de partid, şi celălalt contracandidat va face echipă", a declarat Dăncilă luni seara la Antena 3.

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat la Realitatea TV că Firea este mai bine situată decât Dăncilă în sondajele de încredere, dar că probabil Dăncilă va fi desemnată de partid, fiind mai potrivită profilului PSD:

"Doamna Firea este agățată în cuier și dă din picioare. A pus-o doamna Dăncilă în cuier. Orice casă de sondaje o dă pe Firea cu mai multă încredere decât doamna Dăncilă. Dar la fel de important esre care dintre cele două are susținere în partid. Cred că dna Dăncilă va fi candidatul și nu dna Firea, care va rămâne agățată de cuier și va da din picioare și din gură", a comentat Traian Băsescu lupta internă de la vârful PSD.