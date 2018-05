Victor Ponta, pe Facebook despre înţelegerea Băsescu-Dragnea: "Când a văzut că are probleme..."

Victor Ponta a postat pe pagina sa de Facebook un text mai lung în care precizează că în mandatele lui Băsescu, o mână nevăzută l-a ajutat mereu pe Liviu Dragnea, când avea probleme.

Redăm, în continuare, postarea lui Victor Ponta:

"1. Prietenul la nevoie se cunoaste / si hotul striga cel mai tare “hotul” : cand a vazut ca “prietenul Liviu” are probleme in PSD Traian Basescu i-a “imprumutat” niste parlamentari ca sa il ajute sa recastige controlul / acum poate intelegeti de ce in timpul mandatelor lui Basescu o mana nevazuta a intervenit mereu in ajutor cand Dragnea avea probleme cu Teldrum sau cu alte afaceri necurate

2. Gandirea bolsevica a devenit regula in Conducerea PSD - Daca pleci din PSD in Opozitie pentru ca nu vrei sa sa sustii prostiile si hotiile lui Dragnea sau ale Guvernului Lui esti numit tradator - daca pleci din Opozitie si vii la Dragnea in schimbul unor functii si avantaje din partea Guvernului te numesti “patriot”??

3. Conducerea PSD a fost acaparata de fosti membri PD si PRM / acum le vin in ajutor si cei de la PMP / morala este simpla - daca ai facut politica doar in PSD si nu esti din Teleorman nu ai nicio sansa de promovare

4. Unul din “ministri -trompeta” din Guvernul Dancila ( un tanar venit la PSD impreuna cu tatal sau fost mare lider al PD) scria recent ca cei care am plecat din PSDragnea trebuie sa ne dam demisia si din Parlament - fac pariu cu dvs ca acum uita ce a zis saptamana trecuta si nu le cere si celor veniti dim PMP sa isi dea demisia?!? Un Guvern nu poate functiona doar cu marionete si ventriloci

5. Toti oamenii intreaba cum este posibil sa se mentina Dragnea la putere in PSD, in Guvern si in Parlament ! Aveti inca o data raspunsul : cumpara ca la piata oameni fara coloana vertebrala si ii plateste cu bani si functii publice!

6. Venirea celor de la PMP in Tabara Dragnea nu are niciun efect pentru o motiune de cenzura . Noi cei de la ProRomania am anuntat deja ca nu votam sa o inlocuim pe Dancila cu Ludovic Orban - dar oricum UDMR a anuntat deja ca nu voteaza ( nicio surpriza) - asa ca acest transfer are doar scopul de a-l intari pe Dragnea in batalia cu pesedistii din Partid. El aplica acum in toata Romania Sistemul Clientelar cu care a stapanit Teleormanul timp de 22 de ani - oameni care sa se vanda gaseste! Dar in #ProRomania noi ii strangem pe cei care nu pot fi cumparati sau speriati! Si, pana la urma, vom castiga si aceasta batalie!"